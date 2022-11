“La garçonne” : les épisodes 3 & 4 à revoir jeudi 1er décembre 2022 sur France 3 (vidéo)

Jeudi 1er décembre 2022 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir les épisodes 3 & 4 de “La garçonne”, une mini-série avec Laura Smet et Grégory Fitoussi.

L'histoire en quelques lignes...

Dans le Paris des Années folles, Louise Kerlac est témoin du meurtre d’un proche, commis par des agents de l’Etat. Pour échapper au pire, elle doit disparaître. Convaincue que c’est au sein de la police qu’elle va trouver la meilleure planque et le moyen de se disculper, elle se travestit et prend l’identité de son frère jumeau, brisé par la guerre. Elle entre alors à la « Criminelle » à sa place ! Un monde interdit aux femmes et son rêve de toujours...

La disparition d’une série de jeunes modèles qui posaient pour les peintres de Montparnasse va l’entraîner dans le monde de la fête et de la nuit, mais aussi la confronter à la part d’ombre de son jumeau tant aimé. La guerre a-t-elle pu en faire le monstre pervers que les preuves semblent désigner ? Et peut-elle se rapprocher de Roman Ketoff, un séduisant journaliste franc-tireur, sans mettre en danger le secret de sa double identité ?

Épisode 3

Quand Fujita, un peintre japonais expatrié, vient rapporter la disparition de Margaux, son modèle préféré, Louise est la première à comprendre que Céleste n'est pas un cas isolé. Ils ont désormais affaire à un serial killer qui prend un plaisir sadique à jouer plusieurs jours avec ses victimes avant de les tuer.

Cela veut dire que Margaux est peut-être encore en vie. Manquant de temps, Louise décide de se rapprocher de Ketoff prenant le risque d'être démasquée.

Pendant ce temps, Antoine, qui utilise maintenant le nom Valbonne, plonge dans une relation étrange avec madame Vandel, une riche mécène.

Épisode 4

Accumulant les indices, Ketoff finit par découvrir la véritable identité de Louise. Déjà troublé par elle en homme, il décide de l'aider et ils deviennent amants.

Avec ce nouvel allié, Louise découvre le lieu où le tueur garde ses victimes, une vieille abbaye aux portes de Paris. Malheureusement elle arrive trop tard pour sauver Margaux, dont le corps porte la même balafre que Céleste. Alors que la police déterre de nouveaux corps enterrés à proximité, ils découvrent que la propriété appartient à Jenny Meyer.

Les deux derniers épisodes seront diffusés jeudi prochain sur France 3.