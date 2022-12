“L'affaire Kim Wall” : deux nouveaux épisodes diffusés lundi 5 décembre 2022 sur France 2 (vidéo)

Lundi 5 décembre 2022 à 22:50, France 2 diffusera deux nouveaux épisodes inédits de “L'affaire Kim Wall”, une mini-série policière captivante basée sur une histoire vraie qui avait fait la une des journaux dans le monde entier.

L'histoire en quelques lignes...

Un soir d’août 2017, au Danemark, une journaliste suédoise monte à bord d’un sous-marin artisanal, afin d’y interviewer son concepteur. Quelques heures plus tard, le submersible coule et seul ce dernier réapparaît en vie.

Pour le chef de la criminelle, Jens Moller (Soren Malling), il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un meurtre. Commence alors pour son équipe et lui une enquête longue et minutieuse.

Chacune de leurs découvertes entraîne de la part du suspect une nouvelle version sur les circonstances de la mort de la jeune femme. Charge pour eux de trouver suffisamment d’éléments contradictoires pour lever le moindre doute sur sa culpabilité et le faire condamner à coup sûr pour meurtre.

Cette mini-série se compose de 6 épisodes, les deux premiers seront diffusés à la suite lundi 28 novembre 2022.

Épisode 3

Après la découverte d'un torse humain sur le rivage d'Amager, Jens doit s'exprimer face aux médias pour expliquer qu'ils n'ont pas encore pu l'identifier. Il compte sur les examens du médecin légiste pour leur apporter plus d'informations, et notamment la cause du décès. Mais les examens prennent plus de temps que prévu et Jens commence à s'inquiéter de ce qu'il va dire aux parents de Kim...

Nikolaj a plus de chance de son côté, puisqu'il a obtenu les enregistrements radar de la nuit du 10 août. Grâce à ces données, les enquêteurs parviennent enfin à reconstituer le trajet du sous-marin, ce qui, en théorie, devrait pouvoir aider les plongeurs à réduire leur zone de recherche...

Épisode 4

Guidés par les chiens détecteurs de cadavres, les plongeurs explorent une nouvelle zone du Sund à la recherche du corps démembré de la journaliste suédoise. Mais l’excitation d’être enfin sur une piste laisse bientôt place à la déception : la mer ne livre toujours pas son secret. Après plusieurs plongées infructueuses, les recherches sont au point mort. C’est là qu’un océanographe de renom, grand connaisseur du détroit et de ses courants, intervient.

Les deux derniers épisodes seront diffusés lundi 12 décembre 2022 sur France 2.