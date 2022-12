“Les invisibles” : les deux derniers épisodes diffusés mercredi 7 décembre 2022 sur France 2 (vidéo)

Mercredi 7 décembre 2022 à 21:10, France 2 diffusera les deux derniers épisodes inédits de la 2ème saison de la série “Les invisibles”, avec Guillaume Cramoisan, Nathalie Cerda, Déborah Krey et Quentin Faure.

Épisode 6 Roméo et Juliette



Deux corps enlacés, coulés dans du béton. C’est l’étrange scène de crime sur laquelle nos Invisibles se retrouvent. Tous, sauf Duchesse, qui a rejoint sa famille pour assister au mariage de sa cousine Laeticia.

Alors que l’équipe découvre que ces deux jeunes sans identité n’ont rien à voir l’un avec l’autre, Duchesse, elle, s’aperçoit que son oncle cache quelque chose, au sein du château où toute la famille est rassemblée. Si rien ne semble lier ces deux histoires, Ben et Marijo vont bientôt faire une découverte qui va tout changer.

Darius, de son côté, tente de venir en aide à Leïla, qui ne semble pas voir le piège, tendu par Chistera, qui se referme sur elle.

Avec : Fanny GOSSET (Juliette), Yusupha M'BYE (Roméo).

Épisode 4 Blanche

Le cadavre d’une femme, atrocement mutilé. La scène de crime choque nos enquêteurs. C’est clairement l’œuvre d’un psychopathe... Qui semble être Hamel, un jeune homme atteint de troubles psychiques, de visions cauchemardesques... qui sont celles de la scène de crime ! Hamel, qui se confie à son psychiatre, est très vite interpellé suite à un deuxième meurtre similaire. Trop facile ? C’est en tout cas l’avis de Marijo, qui se lance sur une autre piste, qui pourrait bien l’affecter bien plus qu’elle ne le pense.

En même temps, elle est inquiète pour Darius, comme Ben et Duchesse. Darius semble avoir complètement perdu la tête. Et ils n’ont pas tort : pour sauver sa sœur, il va commettre l’irréparable... et risquera de le payer au prix fort...

Avec : Charlotte TALPAERT (Blanche).