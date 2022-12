“La garçonne” : les deux derniers épisodes à revoir jeudi 8 décembre 2022 sur France 3 (vidéo)

Jeudi 8 décembre 2022 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir les deux derniers épisodes de “La garçonne”, une mini-série avec Laura Smet et Grégory Fitoussi.

L'histoire en quelques lignes...

Dans le Paris des Années folles, Louise Kerlac est témoin du meurtre d’un proche, commis par des agents de l’Etat. Pour échapper au pire, elle doit disparaître. Convaincue que c’est au sein de la police qu’elle va trouver la meilleure planque et le moyen de se disculper, elle se travestit et prend l’identité de son frère jumeau, brisé par la guerre. Elle entre alors à la « Criminelle » à sa place ! Un monde interdit aux femmes et son rêve de toujours...

La disparition d’une série de jeunes modèles qui posaient pour les peintres de Montparnasse va l’entraîner dans le monde de la fête et de la nuit, mais aussi la confronter à la part d’ombre de son jumeau tant aimé. La guerre a-t-elle pu en faire le monstre pervers que les preuves semblent désigner ? Et peut-elle se rapprocher de Roman Ketoff, un séduisant journaliste franc-tireur, sans mettre en danger le secret de sa double identité ?

Épisode 5

Alors que Louise essaye de retrouver son frère, une question la hante : la guerre aurait-elle pu transformer son frère en monstre comme tous les indices semblent l’indiquer ?

Avec l’aide de Ketoff, elle va pouvoir le sauver et, grâce à l’hypnose, comprendre son terrible secret : pendant la guerre, Antoine est tombé follement amoureux d’une infirmière qui a été ensevelie dans une tranchée pendant 4 jours avec plusieurs soldats. Quand les secours ont réussi à les dégager, ils l’ont trouvée morte, après avoir été violée et mutilée. Le tueur a réussi à s’échapper et reproduit maintenant de manière fétichiste son crime.

Épisode 6

Quand Lydia, la meilleure amie de Louise, disparait, elle comprend enfin que le meurtrier était en fait à côté d’elle depuis le début : Max, un de ses coéquipiers qui sincèrement amoureux de Lydia, la séquestre mais n’arrive pas à la tuer.

Au même moment Ketoff publie un article sur le scandale de corruption d’Etat pendant la guerre qui a coûté la vie au père de Louise.

Louise sauve Lydia mais doit maintenant faire face à un nouveau dilemme : peut-elle abandonner le métier dont elle a toujours rêvé pour suivre Ketoff qui doit être expulsé de France suite à son article ?