“Life” : les 3 derniers épisodes diffusés sur ARTE jeudi 8 décembre 2022 (vidéo)

Jeudi 8 décembre 2022 à 20:55, ARTE vous proposera de suivre les trois derniers épisodes de la mini-série “Life”.

Dans les couloirs de leur maison divisée en appartements, Hannah, Gail, Belle et David se croisent sans se voir jusqu’au jour où des événements inattendus bousculent leur vie. Une exquise comédie dramatique anglaise en six épisodes signée Mike Bartlett.

La vie mode d’emploi

Selon le principe de La vie mode d’emploi, roman foisonnant dans lequel Georges Perec intriquait avec génie les existences des habitants d’un immeuble parisien, Life suit celle des occupants d’une maison divisée en quatre appartements, qui n'entretiennent pourtant pas de relations de voisinage.

Comment créer du lien entre ces vies cloisonnées ? En prenant comme point de départ une crise conjugale, les préparatifs d’un mariage, un deuil impossible et la venue d’inconnus dans la demeure, Mike Bartlett (Doctor Foster) s’emploie à dévier des trajectoires trop bien tracées et multiplie les occasions de rencontres entre les protagonistes.

Composée d’une galerie de portraits finement ciselés, cette exquise comédie dramatique portée par un casting cinq étoiles – Victoria Hamilton (Doctor Foster), Alison Steadman (The King’s Man) et Peter Davison (Londres, police judiciaire) – entrelace à merveille quatre histoires sur l’amour, la parentalité, la perte et la découverte de soi.

20:55 Épisode 4

Henry affronte les conséquences de la décision prise par Gail et tente de dissimuler la vérité à leurs proches.

De son côté, Hannah désobéit à Liam en passant avec Andy un pacte secret.

Dans un restaurant, Belle fait malgré elle la connaissance de la nouvelle épouse de Neil, et apprend que celle-ci est enceinte.

Alors que David et Saira entament un nouveau chapitre de leur romance, les confidences d’une voisine les perturbent tous les deux...

21:55 Épisode 5

Tandis que Gail poursuit son entreprise d’émancipation, Henry décide de renouer avec une personne dont il a autrefois été proche.

David, lui, cherche toujours à démêler le vrai du faux concernant la double vie de sa femme.

Hannah, de son côté, fait des efforts pour reconsidérer ses sentiments envers Liam, quand Belle subit l’installation inopinée de sa sœur, qui menace la relation apaisée qu’elle était parvenue à nouer avec Maya...

22:55 Épisode 6

Préparant son mariage avec Liam, Hannah doute de ses sentiments pour lui, d’autant plus qu’une conversation avec une voisine lui a ouvert les yeux sur la situation.

Gail tente de retrouver sa place auprès de son mari et le pousse à pratiquer de nouvelles activités.

Belle, de son côté, a décidé de lutter contre son addiction à l’alcool, alors que David explore les souvenirs de son propre mariage avec Kelly...