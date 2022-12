“L'art du crime” : inédit « La nouvelle Olympia » lundi 12 décembre 2022 sur France 2

Le duo d'enquêteurs le plus mal assorti de France est de retour pour une sixième saison consacrée à Manet et Munch. Deux épisodes inédits de “L'art du crime” à découvrir sur France 2 les lundis 12 & 19 décembre 2022.

Antoine Verlay, flic brillant mais inculte en art, et Florence Chassagne, historienne de l’art talentueuse et fantasque, se confrontent dans cette nouvelle saison à l’univers de deux immenses artistes : Édouard Manet et Edvard Munch, dont les œuvres font plus que jamais écho à la relation ambiguë qu’entretient notre duo.

Lundi 12 décembre 2022

Épisode 6x01 « La nouvelle Olympia »

Une jeune femme est mystérieusement retrouvée assassinée dans un studio photo. Antoine et Florence découvrent que ce meurtre est lié à « Chez Tortoni », un chef-d’œuvre d’Édouard Manet disparu il y a plus de trente ans dans le mythique vol du musée de Boston. En remontant la trace du tableau volé, parviendront-ils à retrouver l’assassin ?

En Guest dans cet épisode : Vincent Winterhalter (Clément Courrège), David Baiot (Jean-Louis Marquet), Clément Aubert (Philippe Courrège), Laurent Bateau (Édouard Manet).