“L'affaire Kim Wall” : les derniers épisodes diffusés lundi 12 décembre 2022 sur France 2 (vidéo)

Lundi 12 décembre 2022 à 22:50, France 2 diffusera les deux nouveaux derniers épisodes inédits de “L'affaire Kim Wall”, une mini-série policière captivante basée sur une histoire vraie qui avait fait la une des journaux dans le monde entier.

L'histoire en quelques lignes...

Un soir d’août 2017, au Danemark, une journaliste suédoise monte à bord d’un sous-marin artisanal, afin d’y interviewer son concepteur. Quelques heures plus tard, le submersible coule et seul ce dernier réapparaît en vie.

Pour le chef de la criminelle, Jens Moller (Soren Malling), il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un meurtre. Commence alors pour son équipe et lui une enquête longue et minutieuse.

Chacune de leurs découvertes entraîne de la part du suspect une nouvelle version sur les circonstances de la mort de la jeune femme. Charge pour eux de trouver suffisamment d’éléments contradictoires pour lever le moindre doute sur sa culpabilité et le faire condamner à coup sûr pour meurtre.

Cette mini-série se compose de 6 épisodes, les deux premiers seront diffusés à la suite lundi 28 novembre 2022.

Épisode 5

Grâce à l’expertise d’un océanographe, les plongeurs ont retrouvé la plupart des membres de la journaliste, et notamment sa tête. Or celle-ci ne porte aucune trace de traumatisme, ce qui fait à nouveau basculer l’enquête : le suspect a encore menti. Comment parvenir à établir qu’il s’agit bien d’un meurtre, de façon irréfutable ? Comment rendre justice à une jeune femme qui était la fille que tout parent rêverait d’avoir ?

L’enquêteur Jens Møller s’interroge, tout en essayant de renouer avec sa propre fille.

Épisode 6

Avant la rédaction de l'acte d'accusation, l'équipe d'enquêteurs et le procureur font le point sur les éléments de preuve dont ils disposent. Il leur faut prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que l'accusé est bel et bien coupable du meurtre prémédité de la journaliste. Et pour l'instant, ils en sont incapables.

Maibritt entreprend de relire l'intégralité des rapports concernant l'affaire, tandis que Jens fait pression sur le médecin légiste pour déterminer la cause du décès. Mais le dossier peine toujours à prendre corps. Jusqu'à ce que Maibritt compare les rapports scientifiques aux tout derniers aveux de l'accusé...