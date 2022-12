“Enquête à coeur ouvert” : les 3 derniers épisodes diffusés sur TF1 jeudi 15 décembre 2022

Jeudi 14 décembre 2022 à 21:10, TF1 diffusera les trois derniers épisodes de la mini-série inédite “Enquête à coeur ouvert” avec Claire Keim et Pierre-François Martin-Laval.

L'histoire en quelques lignes...

A la suite d’une transplantation cardiaque, Florence s'ouvre aux douloureux questionnements identitaires de sa fille adoptée, Zoé, en découvrant que sa donneuse, Ana, était elle aussi une enfant adoptée

Déterminée avec Simon, le père d’Ana, à élucider les raisons de sa mort mystérieuse, Florence espère que la compréhension de la destinée tragique d'Ana va l’aider à sauver sa propre fille en pleine crise d’adolescence…

Une histoire de famille intense, sur le sujet de la quête d’identité, qui place la famille et la thématique de l’amour, au centre du récit.

Épisode 4

Averti par Simon de la relation naissante entre Zoé et Jan, Florence se résout à dénoncer le dealer à la police, sans prévenir Vincent qui découvre entre-temps les mensonges de sa femme et sa complicité grandissante avec Simon. Si l’affaire suscite de fortes tensions au sein du couple, elle ne règle en rien l’enquête sur la mort d’Ana car Jan se révèle innocent. Désormais dans le collimateur de la police, le jeune Belge décide de rentrer à Anvers. Folle amoureuse de lui, Zoé fugue pour le suivre…

Épisode 5

Au bord de la rupture avec Vincent, Florence rejoint Simon à Anvers pour retrouver Zoé, malgré l’ambiguïté entre eux et surtout un inquiétant début de fièvre. Sur les traces de Jan, ils découvrent qu’Ana avait récemment rencontré sa mère biologique. Ironie du sort, Zoé tombe de son côté sur une lettre d’Ana à cette femme. A la suite d’une dispute avec Jan, elle s’enfuit et, poussée par sa curiosité d’enfant adoptée, décide de se réfugier chez la mère biologique. Sans savoir que Simon et Florence soupçonnent cette dernière, avec son mari, d’avoir tué Ana…

Épisode 6

Soulagée par l’arrivée de Vincent, mais inquiète de cette fièvre persistante, Florence retrouve Jan, sans nouvelles de Zoé, justement arrivée chez la mère biologique d’Ana. Si cette dernière et son mari se révèlent innocents du meurtre d’Ana, Simon comprend, grâce à leurs révélations, qui est le véritable meurtrier de sa fille. Tandis que Florence, rapatriée en urgence à Biarritz, tombe dans le coma comme suite au rejet de son cœur greffé, Simon se retrouve aux mains de la police, forcé de tout avouer sur ses lacunes de père pour mieux les convaincre de la culpabilité du véritable meurtrier…

Avec : Claire Keim (Florence), Pierre-François Martin-Laval (Vincent), Jessyrielle Massengo (Zoé), Kevin Janssens (Simon), Lynn Van Royen (Ana), Brigitte Fossey (Françoise), Alain Doutey (Jacques), Carole Bianic (Le lieutenant Lagarde), Isabelle Renault (Le Professeur Lemoine), Boris Van Severen (Jan), Héloïse Martin (Océane), Clément Manuel (Niels)…