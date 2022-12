“Lycée Toulouse-Lautrec” : série inédite à découvrir sur TF1 à partir du lundi 9 janvier 2023

Lundi 9 janvier 2023 à 21:10, TF1 vous proposera de découvrir “Lycée Toulouse-Lautrec”, une nouvelle série inédite avec Chine Thybaud, Stéphane De Groodt, Valérie Karsenti et Ness Merad.

L'histoire en quelques lignes...

“Lycée Toulouse-Lautrec” raconte la vie d’un lycée pas comme les autres.

Un lycée qui accueille des élèves en situation de handicap, comme Marie-Antoinette, une pétillante tétraplégique, ou Charlie, atteinte d’une tumeur au cerveau. Mais aussi des élèves valides, comme Victoire, une jeune adolescente contrainte d’intégrer cet endroit hors norme pour suivre son frère et qui va, bien que réfractaire au départ, dépasser peu à peu ses préjugés.

Elle va y découvrir l’amitié, l’amour, la solidarité mais aussi l'humour, le courage et la force de tous ses camarades, ainsi que la dévotion et l’altruisme des parents et du corps enseignant.

TF1 est heureuse de proposer au public cette fiction bienveillante, souvent joyeuse, et qui dépasse les a priori. Cette série produite par Fanny Riedberger raconte sa propre histoire. Tournée dans le véritable lycée Toulouse-Lautrec à Vaucresson avec des comédiens valides et certains en situation de handicap.

La série “Lycée Toulouse-Lautrec” a été plébiscitée au dernier Festival de la Fiction de La Rochelle. Elle raconte le quotidien d'une bande d'ados d'aujourd'hui. Histoires d'amour, amitiés fusionnelles, homosexualité, harcèlement en milieu scolaire... toutes les thématiques de la vie adolescente sont réunies dans l'histoire de ce lycée exceptionnel. Un établissement qui leur permet de vivre une scolarité comme les autres en accueillant au mieux les élèves en situation de handicap.

TF1 poursuit ainsi son engagement, celui de montrer toute la diversité de notre société à travers des histoires qui touchent et inspirent le plus grand monde.

Les deux premiers épisodes seront diffusés lundi 9 janvier 2023 à partir de 21:10.