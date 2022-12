La série “Amour gloire et beauté” arrive sur TF1 lundi 2 janvier 2023 (vidéo)

Après 33 ans et 8687 épisodes diffusés sur France 2, la série “Amour gloire et beauté” débarque sur TF1 et sera diffusée du lundi au vendredi à 10:20 juste avant “Les feux de l'amour”.

Sur fond de luxe et de haute couture, les Forrester, les Spectra, les Logan, les Marone et les Spencer cachent bien des secrets sous les paillettes et le glamour apparents. Entre romance et trahisons, ces familles se déchirent depuis plus de trente ans au cœur de la ville de Los Angeles.

Le feuilleton était initialement centré sur la vie des familles Forrester, Spencer et Logan. En 1989, la famille Spectra est apparue afin de concurrencer les Forrester dans le milieu de la mode grâce à la maison de haute couture Spectra Fashions. Le clan a fini par s'éteindre peu à peu à la suite des décès de Macy Alexander (2003) et Darla Einstein (2006) et au départ du chef de famille Sally Spectra (dû au décès de l'actrice Darlene Conley en 2007).

L'année 2003 a vu l'émergence d'une nouvelle famille, les Marone, évoluant d'abord dans le milieu des affaires maritimes puis dans le domaine de la mode lors de l'acquisition des Créations Forrester.

Depuis 2006, on assiste à la résurgence de la famille Logan qui s'était effacée depuis plusieurs années (seule Brooke Logan était restée vivre à Los Angeles).

En 2009, le retour éphémère de Joanna Johnson réintroduit la famille Spencer absente depuis plusieurs années qui prend encore plus d'importance en 2012 (dernière recrue : la jeune Caroline Spencer, fille de Karen) après l'éviction des Marone. En 2017, pour les trente ans de la série, la famille Spectra est revenue à Los Angeles. Il s'agit de la petite nièce de Sally Spectra, prénommée Sally aussi, revenue avec sa grand-mère Sherley. Le petit-fils de Saul revient comme couturier, son grand-père était l'assistant de Sally. Sally veut reprendre l'affaire familiale, son cousin Clarki lui donne trois mois sinon devra vendre l'immeuble.

Et, en 2017, contre toute attente, se produit le retour de Sheila Carter et qui refait une apparition en 2021 en révélant qu'elle est la mère de Finn, le nouveau mari de Steffy Forrester. En 2018, Hope Logan revient et Bill Spencer est victime d'un tir d'arme à feu. En 2021, Deacon, le père de Hope réapparait après avoir été en prison.

Lundi 2 janvier 2023 Épisode 8688

Steffy et Thomas parlent de Brooke. Ridge s’excuse auprès de cette dernière de ne pas être plus présent pour elle en ce moment. De son côté, Sheila essaie d’interroger Deacon au sujet du Nouvel An, sans succès. Ridge arrive aux Créations Forrester et ses enfants le questionnent au sujet de Brooke. Au restaurant, Sheila rumine son plan maléfique.

Mardi 3 janvier 2023 Épisode 8689

Aux Créations Forrester, Steffy et Thomas essaient de dresser Ridge contre Brooke. Au chalet, Hope et Liam parlent de Deacon. Hope croise Steffy au bureau et l’ambiance est tendue entre elles. Chez elle, Brooke est assaillie de flash-back lorsque Ridge rentre. De son côté, Deacon revit aussi des flash-back concernant Brooke.

Mercredi 4 janvier 2023 Épisode 8690

Brooke reçoit la visite de Taylor. A l’hôtel, Sheila repense à son plan maléfique. Sequoyah invite Zende à prendre un verre dehors. Il accepte au moment où Paris arrive. Ils discutent et Paris semble à l’aise avec l’idée de non exclusivité dans leur relation. Aux Créations Forrester, Ridge demande à Carter s’il ne veut pas rencontrer d’autres femmes à cause de Quinn.

Jeudi 5 janvier 2023 Épisode 8691

Hope et Liam sont au chalet et parlent de Brooke. Chez cette dernière, Ridge et elle évoquent la visite de Taylor. Au bureau, Paris et Carter discutent du rendez-vous de Zende et Sequoyah puis, de leur relation. Ils s’avouent repenser à leur baiser du Nouvel An. Au chalet, Douglas dit à Liam avoir vu sa grand-mère embrasser le Père Noël au Nouvel An.

Vendredi 6 janvier 2023 Épisode 8692

Liam et Hope décident d’aller parler à Brooke. Ridge essaie de rassurer cette dernière. Carter et Paris passent un moment ensemble et s’embrassent à nouveau.