“Vortex” : résumé des 2 premiers épisodes lundi 2 janvier 2023 sur France 2 (vidéo)

Lundi 2 janvier 2023 à 21:10, France 2 vous propose de découvrir les deux premiers épisodes de “Vortex”, une mini-série drama fantastique inédite avec Tomer Sisley et Camille Claris.

Portée par Tomer Sisley et Camille Claris, cette série à l'univers singulier nous transporte au cœur d'un dilemme amoureux déchirant, qui s'écrit au passé et au futur.

Jusqu'où peut-on aller pour changer le passé ? Si remonter le temps était possible, comment sauver ceux que l'on aime, confrontés à un terrible drame ? Comment y parvenir sans impacter l'avenir, sans bouleverser ce que nous avons construit ?

Un choix cornélien auquel notre héros devra se confronter au cours de six épisodes haletants.

L'histoire en quelques lignes...

2025. Les scènes de crime sont maintenant filmées et reconstituées en réalité virtuelle afin d’être étudiées dans leurs moindres détails. Capitaine de police judiciaire à Brest, Ludovic a eu le malheur de perdre il y a 27 ans l’amour de sa vie, Mélanie. La mère de leur fille Juliette est morte dans ce qui semblait être un accident …

Le corps d’une femme est découvert en 2025 sur la plage du Corsen, cette même plage où le corps de Mélanie avait été retrouvé en juillet 1998. Alors qu’il examine la scène de crime dans la salle de réalité virtuelle, Ludo, le souffle coupé, y découvre, sans pouvoir la toucher, Mélanie, vivante. Une faille temporelle s’est ouverte, ils peuvent communiquer entre 2025 et 1998 ! Ludovic prévient Mélanie : elle va mourir dans 11 jours ! Mais la sauver d’une mort certaine, cela signifie que Ludovic risque de perdre sa vie au présent, celle qu’il a mis tant de temps à reconstruire : sa nouvelle femme Parvana, et leur fils Sam...

Épisode 1

Brest, 2025. Ludovic Béguin (52), capitaine de police, enquête sur la mort d’une femme retrouvée noyée sur la plage de Corsen. En salle de réalité virtuelle pour réétudier la scène de crime capturée par des drones, Ludovic découvre qu’il peut entrer en contact avec Mélanie, sa femme… morte sur cette même plage en 1998 ! Une chance unique de sauver la mère de sa fille !? Mais modifier le passé pourrait avoir de graves conséquences sur le présent. Or, depuis 27 ans, Ludovic a refait sa vie : il a une nouvelle femme, Parvana, et un fils, Sam...

Épisode 2

Zoé Levy et Mélanie portaient la même bague lors de leur mort : c’est désormais certain, elles ont un agresseur commun… qui a dû faire d’autres victimes ! En parallèle, le changement d’attitude de Mélanie en 1998 a des conséquences dévastatrices sur le futur : Nathan, collègue et ami de Ludo, et Florence, l’amie de Mélanie, ne se sont pas rencontrés… Ils ont détruit leur famille ! Ludo panique : si Mélanie survit, qu’adviendra-t-il de Parvana et Sam ?