“Le Code” saison 2 : les 2 premiers épisodes sur France 2 mercredi 4 janvier 2023

Mercredi 4 janvier 2023 à 21:10, France 2 débutera la diffusion de la seconde saison inédite de la série “Le Code” avec Daniel Njo Lobé.

L'histoire en quelques lignes...

Le secret de l’avocat Idriss Toma a vécu : alors que l'état de santé de l'associé devient de plus en plus préoccupant, chacun des membres du cabinet Ayad, Toma et Vanhoven s’efforce de faire face à sa façon.

Pour tous, l'heure est venue de faire des choix, mais ils resteront fidèles à leur serment : défendre leurs clients jusqu'au bout, quels que soient la difficulté du dossier et les dilemmes intimes auxquels ils sont confrontés.

Cette seconde saison, qui se compose de 6 épisodes de 52 minutes, accueillera de nombreux guests : Francis Perrin, Stephan Wojtowicz, Blanche Leleu, Yann Gaël, Emilie Gavois-Kahn, Claire Borotra, Armelle Deutsch, Moïse Santamaria, Cyril Lecomte, Constantin Vidal, Sabine Rosoli, Laëtitia Eïdo.

Deux épisodes chaque mercredi soir sur France 2

Voici les résumés des deux premiers épisodes diffusés mercredi 4 janvier 2023 à partir de 21:10.

21:10 Épisode 1 Jusqu'à ce que la mort nous sépare

Le secret d’Idriss est maintenant révélé et tout le cabinet sait qu’il ne lui reste plus que quelques mois à vivre. Déterminée à quitter Ayad, Toma et Vanhoven, Nadia défend avec Claire M. Perez accusé d’avoir tué son épouse, atteinte de la maladie d’Alzheimer. Geste d’amour ou féminicide prémédité ?

De son côté, Idriss se voit proposer un étrange marché pour disculper Chloé.

22:05 Épisode 2 Légitime violence

Idriss défend M. Duval, accusé d’avoir tué l’homme qui tentait de le voler. La légitime défense semble s’imposer, mais les faits et les investigations du juge mettent à mal la version du client.

Nadia vient en aide à Alice, sa compagne enseignante, soupçonnée d’avoir frappé un élève de sa classe. La vérité sort-elle toujours de la bouche des enfants ?