“Jeux d'influence, les combattantes” mini-série inédite sur ARTE avec Alix Poisson (vidéo)

Dans cette nouvelle série aussi trépidante que documentée, Jean-Xavier de Lestrade met en scène les différents pouvoirs à l'œuvre dans notre modèle agricole. Face aux dérives criminelles d'une multinationale et à la passivité de l'État, une journaliste pugnace (Alix Poisson) et une activiste écologiste (Marilou Aussilloux) incarnent deux faces de la résistance.

Un an après la victoire du décret interdisant certains pesticides toxiques dans l’agriculture, la situation a empiré au mépris de la loi. Dans le nord de la France, lors d'une visite scolaire des silos à grains de la coopérative Vitalia, en situation de quasi-monopole dans la région, des élèves s'évanouissent. Devenu ministre de l’Agriculture, Guillaume Delpierre est pris à partie par des activistes du groupe écologiste Jeunesse 2050, qui dénoncent la mainmise du syndicat Synea sur la politique agricole. La journaliste Claire Lansel, qui travaille désormais au Quotidien, un journal d'envergure nationale, est alertée sur les pratiques de Vitalia par Chloé Forrest. Celle-ci, figure montante du mouvement Jeunesse 2050, refuse toujours de croire au suicide de son père, ancien cadre au sein de la multinationale de l'industrie chimique Saskia, dont Vitalia est une filiale. La coopérative rappelle sans explication des livraisons de grains susceptibles d'avoir intoxiqué des bovins, comme le constate Claire chez un éleveur, qui tente d'éluder les questions sur ses vaches malades.

Le cabinet du ministre Delpierre découvre des collusions d'intérêts suspectes entre Vitalia et le syndicat agricole Synea. Venus au siège de la coopérative pour verrouiller la communication suite au rappel des céréales toxiques, des membres du cabinet de lobbying aux ordres de Saskia s'en prennent au transporteur qui en a acheminé un stock, car ils l'ont vu parler à Claire. L'homme souffre de plaques rouges sur les bras, de suées nocturnes et de démangeaisons. Le lobbyiste Mathieu Bowman, qui l'avait engagée autrefois, n'hésite pas à menacer la journaliste de représailles sur sa vie professionnelle et personnelle. Ludovic, le fils de l’agriculteur aux vaches malades, présente à Claire un ami éleveur décidé à parler. Enceinte, une mère d’élève ayant accompagné la visite dans les silos à blé s’effondre alors qu'elle s'apprêtait elle aussi à rencontrer Claire. Grâce à sa cote dans les sondages, Guillaume Delpierre, lui, se voit convié par le Premier ministre à rejoindre le cercle très fermé des "petits déjeuners du mardi" à Matignon.

Pour tenter de décourager Claire Lansel, on fait pression sur son rédacteur en chef et amant. Lors d'une manifestation d’agriculteurs, Guillaume Delpierre emporte l'adhésion grâce à un discours offensif prononcé devant les caméras. Tandis qu'est diagnostiquée chez le transporteur de Vitalia une grave maladie professionnelle causée par la surexposition à des produits chimiques, Claire rencontre un ancien directeur technique de Vitalia que la firme a licencié. Il a filmé la pulvérisation, sur du grain attaqué par les vers, d'une dose de pesticides trente fois supérieure à la norme à l'intérieur d'un silo, et déclare que la direction de la coopérative, tout comme la chambre d’agriculture locale, avaient été informées du problème. Delpierre, lui, tente de limiter la présence du syndicat Synea dans les instances représentatives. Claire recueille les témoignages de femmes en lutte depuis dix ans pour faire reconnaître par l’agence régionale de santé que leurs enfants, tous sévèrement malades et nés la même année dans les environs de la coopérative, ont été intoxiqués.

Boîte de Pandore

Quel est le prix de la vérité ? Pour cette nouvelle saison de Jeux d’influence (que l'on peut savourer sans avoir vu la précédente), Jean-Xavier de Lestrade et ses coscénaristes, Antoine Lacomblez et Séverine Werba, nous plongent à nouveau dans l'opacité tortueuse des allées du pouvoir, où la férocité affleure derrière les masques et les sourires. Élus, ministres, syndicalistes, lobbyistes, représentants des médias... : chacun, ou presque, cherche d'abord à pousser son avantage personnel, au gré d'alliances tactiques qui apparentent le fonctionnement démocratique à un vaste jeu de dupes.

Superbement servi par Alix Poisson et Laurent Stocker, épaulés par de non moins impeccables seconds rôles (Pierre Perrier, Noam Morgensztern, Émilie Gavois-Kahn, Pascal Elbé, Jean-François Sivadier…), ce thriller politique à l'écriture ciselée brille aussi par son sens très documenté du détail. Comment ne pas comparer ce scandale de l'agroalimentaire, à la fois sanitaire et environnemental, à diverses affaires qui ont émaillé récemment l'actualité ?

Comme souvent dans la réalité, une première alerte (ces céréales retirées trop tard du marché, qui recèlent des taux affolants de pesticides) ouvre, telle une boîte de Pandore, une nouvelle enquête : des bébés sont empoisonnés à leur tour par le lait des vaches nourries au grain toxique.

Auréolé d’un Oscar en 2002 pour Un coupable idéal, Jean-Xavier de Lestrade expose magistralement la mécanique criminelle du profit à tout prix et rend un hommage poignant à la lutte pour la justice de ceux, lanceurs d'alerte, victimes, militants ou journalistes, qui se dressent contre elle.

Les trois derniers épisodes seront diffusés jeudi 12 janvier 2023 à partir de 20:55 sur ARTE.