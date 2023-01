“S.W.A.T.” saison 5 : résumé des 3 épisodes diffusés mardi 10 janvier 2023 sur TF1

Mardi 10 janvier 2023 à 21:10, TF1 diffusera trois nouveaux épisodes inédits de la 5ème saison de la série “S.W.A.T.” avec Shemar Moore dans le rôle de Daniel "Hondo" Harrelson.

Daniel Harrelson, surnommé Hondo, est un sergent du S.W.A.T. (Special Weapons And Tactics) de Los Angeles. Au quotidien, il est tiraillé entre ses origines modestes et son devoir envers ses coéquipiers.

21:10 Épisode 5x06 Mensonge par ambition



Lors d'un débat télévisé sur la prolifération des armes, un groupe d'hommes armés fait irruption sur le plateau afin de rétablir la vérité sur une fusillade ayant eu lieu dans une école. La situation dégénère et le S.W.A.T. est appelé sur les lieux. Mais avant leur arrivée, deux des trois hommes sont parvenus à s'enfuir. S'ensuit alors une course contre la montre afin de les retrouver avant qu'ils ne commettent d'autres méfaits. Au Q.G. du S.W.A.T, Sanchez raconte à qui veut l'entendre qu'il a sauvé la vie de la maire de Los Angeles. Il est par ailleurs plus que jamais déterminé à faire démissionner Hondo mais le reste de l'équipe, loyale à son ancien chef, cherche un moyen de contrarier ses plans.

21:55 Épisode 5x07 La mule



Une jeune femme sans papiers est enlevée par un gang ultra-violent venant du Honduras. L'équipe du S.W.A.T. doit la retrouver avant qu'elle ne quitte le pays de force. Michelle fait part à Hondo de son désir d'adopter un enfant.

22:45 Épisode 5x08 L'homme de l'ombre



Hondo et son équipe doivent retrouvent deux jeunes Caribéens en fuite après une fusillade avec d'anciens membres des forces spéciales russes, menés par un homme mystérieux surnommé "Le baron". Tous les membres du S.W.A.T. rivalisent d'ingéniosité pour faire des farces à Chris pour son anniversaire, mais Street a un cadeau spécial pour elle. Tan doit s'expliquer avec Bonnie après qu'il est venu en aide à Joy, leur nouvelle voisine. Hondo en apprend plus sur le passé de son père au sein des Black Panthers et sur son ami d'alors, Hank Saint John, surnommé "Le saint".

À la suite de ces 3 épisodes inédits, TF1 rediffusera deux autres épisodes des précédentes saisons.