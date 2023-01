“Piste noire” : mini-série inédite sur France 2 avec Constance Labbé et Thibault de Montalembert

Lundi 23 janvier 2023 à 21:10, France 2 débutera la diffusion de “Piste noire”, une mini-série inédite en 6 épisodes avec Constance Labbé et Thibault de Montalembert.

L'histoire en quelques lignes...

Les Alpes, majestueuses, la neige immaculée.

Un skieur dévale les pentes, défiant la gravité, flirtant avec ses limites. Il fonce dans l'immensité blanche.

A l'Isba, le plus bel hôtel de la station des Clairies, on fête la victoire de Boris, le champion de descente, enfant chéri du pays.

Au pied de la station, dans un campement de fortune, une caravane brûle, enfermant dans ses flammes un saisonnier mal logé.

Emilie, jeune gendarme de la SR de Lyon, va mener l'enquête dans les coulisses meurtrières d'une station de ski où elle a passé sa jeunesse.

Note d'intention des producteurs

La série Piste noire raconte les coulisses d'une station de ski, en cristallisant tous les enjeux qui s'y frottent (et s'y piquent…) – sociaux, politiques, économiques et humains évidemment.

L'affrontement des personnages va illustrer la férocité de ces enjeux. La maire convaincue de l'urgence d'investir, une opposition écologiste déterminée et tout autant convaincue de la nocivité environnementale du projet, des saisonniers exploités et une enquêtrice chargée d'éclaircir les meurtres qui jalonnent l'évolution de notre histoire vont s’affronter.

En effet, les investisseurs, qui se proposent de sauver la station ne sont pas des anges bienfaiteurs.

Quant à l’homme qui les porte, puissant et vénéneux, il va montrer le vrai pouvoir de destruction de l'argent et de la chaîne qu'il met aux pieds de ceux qui se soumettent à sa loi.

Malédiction à ceux qui veulent briser ces chaines, ou en démontrer son implication criminelle, ils ne deviennent alors que des cibles à abattre…

Piste noire est aussi un thriller sentimental porté par une jeune enquêtrice, partie du village à l'adolescence et qui revient au pays. Elle doit non seulement affronter sa famille qu'elle a fuie, mais aussi, retrouver celle des champions qu’elle a abandonnée 10 ans plus tôt.

Tout en haut des sommets et en bas de la vallée, deux mondes se croisent sans se côtoyer, révélant la précarité des uns et le luxe des autres.

Deux épisodes chaque lundi soir sur France 2.

France 2 diffusera deux épisodes inédits sur 3 soirées à partir du lundi 23 janvier 2023.

Piste Noire est une série écrite par Jennifer Have, Anne Peyrègne, Robin Barataud, Pierre Delorme, Monica Rattazi, Sylvain Saada et réalisée par Frédéric Grivois.