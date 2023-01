“The Resident” saison 4 : les épisodes 3 & 4 sur TF1 mercredi 4 janvier 2023

Mercredi 11 janvier 2023 à 21:10, TF1 diffusera les épisodes 3 & 4 de la 4ème saison inédite de la série “The Resident” avec Matt Czuchry et Emily VanCamp.

La série “The Resident” se concentre sur la vie et les devoirs des membres du personnel de l'hôpital Chastain Park Memorial, tout en se plongeant dans les pratiques bureaucratiques de l'institution.

21:10 Épisode 4x03 Silence, ça tourne.

Cain est témoin d’un accident. En voulant porter secours à une femme, il est renversé par l’ambulance envoyée sur les lieux. Plusieurs blessés, dont lui, sont transportés à Chastain. Parmi eux, une femme qui s’avère faire partie du programme de protection des témoins, un homme qui souffre de graves brûlures et un jeune homme adepte des réseaux sociaux. L’état de Cain est inquiétant. Il faut opérer pour tenter de restaurer l’usage de ses mains, mais la situation se complique.

22:00 Épisode 4x04 Overdose d'attentions.

Devon, qui semble avoir de plus en plus de mal à gérer sa culpabilité par rapport à la mort de son père, voit débarquer sa mère chez lui un matin. Il a un œil au beurre noir et il s’est fait prescrire des somnifères parce qu’il n’arrive pas à dormir. Tout le monde s’inquiète pour lui, mais il finit par accepter l’aide de sa mère. Conrad et lui traitent une mère et sa fille, pendant que Bell se retrouve traqué par une jeune fille victime d'une crise psychotique.