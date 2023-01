“Le Code” saison 2 : les épisodes 3 & 4 sur France 2 mercredi 11 janvier 2023

Mercredi 11 janvier 2023 à 21:10, France 2 diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la seconde saison de la série “Le Code” avec Daniel Njo Lobé.

Rappel de l'histoire...

Le secret de l’avocat Idriss Toma a vécu : alors que l'état de santé de l'associé devient de plus en plus préoccupant, chacun des membres du cabinet Ayad, Toma et Vanhoven s’efforce de faire face à sa façon.

Pour tous, l'heure est venue de faire des choix, mais ils resteront fidèles à leur serment : défendre leurs clients jusqu'au bout, quels que soient la difficulté du dossier et les dilemmes intimes auxquels ils sont confrontés.

21:10 Épisode 3 Une parfaite coupable

Croyant défendre une richissime cliente, Jeanne impose sa présence à Claire dans un procès pour meurtre… sauf que l’accusée est une SDF, miroir très dérangeant de notre possible chute à tous.

Nadia tente d’assister une cliente toxicomane désormais enceinte. Mais jusqu’où peut-on aider quelqu’un contre son gré ?

22:05 Épisode 4 Dérapages

Nadia et Maxime défendent un policier accusé d’avoir provoqué la mort d’un jeune homme en garde à vue.

Claire voit débarquer une cliente inattendue au cabinet : sa mère.

Chloé retrouve un ami présent le soir de son accident… et dont le témoignage pourrait changer tout le cours de son futur procès...

Les deux derniers épisodes de cette saison 2 seront diffusés mercredi 18 janvier 2023.