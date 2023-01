"Jeux d'influence, les combattantes" : le final sur ARTE jeudi 12 janvier 2023 (vidéo)

Jeudi 12 janvier 2023 à 21:10, ARTE vous proposera de découvrir les 3 derniers épisodes de la mini-série "Jeux d'influence, les combattantes" de Jean-Xavier de Lestrade et Antoine Lacomblez.

Dans cette nouvelle série aussi trépidante que documentée, Jean-Xavier de Lestrade met en scène les différents pouvoirs à l'œuvre dans notre modèle agricole. Face aux dérives criminelles d'une multinationale et à la passivité de l'État, une journaliste pugnace (Alix Poisson) et une activiste écologiste (Marilou Aussilloux) incarnent deux faces de la résistance.

20:55 Épisode 4

Bouleversée par le suicide de l’ex-cadre de Vitalia qu'elle avait rencontré, Claire réoriente l'enquête sur une possible toxicité du lait issu de la coopérative. Lors de ses recherches, elle trouve la trace d’un hangar qui pourrait avoir abrité des stocks de pesticides, susceptibles d'avoir empoisonné aussi, par ruissellement, les eaux de la nappe phréatique. Guillaume Delpierre, d’abord recadré par le Premier ministre lors d’un entretien privé, est ensuite désavoué à demi-mot par celui-ci lors d’une réunion avec les représentants syndicaux. Chloé Forrest recontacte Claire pour demander son aide : elle veut faire tomber Bowman et ses associés pour le meurtre de son père. Mais la journaliste refuse de collaborer à son plan, car il lui semble à la fois trop dangereux et hors des limites de la légalité.

21:55 Épisode 5

Après avoir accepté de renseigner Claire sur le lieu de dépôt des pesticides toxiques, le transporteur de Vitalia, poursuivi sur la route par l'un des lobbyistes mandatés par Saskia, échappe de peu à un grave accident. Le nombre de nourrissons malades ne cesse de grossir dans la région, et les mères montent une association pour porter le combat devant la justice. Après la publication du premier volet de l’enquête de Claire, le Premier ministre convie Bowman et la directrice de Vitalia à une réunion de crise, à la stupéfaction de Guillaume Delpierre. Pendant ce temps, grâce à l’aide d’une employée de la grande distribution, Claire met la main sur trois boîtes de lait en poudre commercialisées au moment où un deuxième cluster de bébés malades est constaté. On y découvre des traces de Devontotal, un pesticide interdit depuis 1997, ainsi que de fongicides susceptibles d'entraîner des maladies neurologiques. Sous de fausses identités, des activistes de Jeunesse 2050 prennent contact avec une call-girl, ancienne complice de l'équipe Saskia.

22:50 Épisode 6