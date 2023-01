Dimanche 15 janvier 2023 à 21:10, France 3 diffusera le 3ème et dernier épisode de la 2ème saison de la série "Les enquêtes du commissaire Van der Valk".

Rappel de l'histoire de la saison 3

La ville d’Amsterdam est encore une fois au cœur de ces affaires, sa face lumineuse, intellectuelle et artistique, tout comme sa face obscure et criminelle. Van der Valk va devoir se plonger dans l’histoire philosophique de la ville, dans le monde des diamantaires et dans l’univers de la musique classique pour résoudre ces énigmes.de la série.

21:10 Épisode 3x03 Vengeance à Amsterdam

Une jeune violoncelliste prodige est attaquée à l’acide à la fin d’un concert. L’affaire se complique pour Van der Valk et son équipe lorsqu’ils découvrent que, juste avant le concert, elle avait rencontré un journaliste hackeur, connu pour s’attaquer au crime organisé...

À la suite de cet épisode inédit, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux autres épisodes.

22:40 Épisode 1x03 Mort à Amsterdam

Épaulé par Lucienne, inspectrice trentenaire, Brad, amateur de bonne chère, Job, jeune lieutenant assidu, et un pathologiste à la forte personnalité, le commissaire Piet Van der Valk hérite d'une nouvelle affaire qui s'annonce pour le moins délicate. Le meurtre d'un jeune vlogger de mode. La brigade criminelle va devoir plonger dans l'univers sans pitié des maisons de couture, où les apparences sont très souvent trompeuses. En parallèle, le commissaire Van der Valk et Dahlman sont rattrapés par une ancienne affaire à l'issue de laquelle ils avaient fait mettre un officier de police corrompu en prison.

00:15 Épisode 3x02 Puzzle à Amsterdam

Un employé de la célèbre famille de diamantaires Cuyper est assassiné. Chacun des trois enfants et héritiers de la richissime Géraldine Cuyper, récemment décédée après l’échec d’une transplantation cardiaque, trouve à sa porte une caisse contenant un morceau du corps de la victime...