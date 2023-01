La mini-série "Mrs Wilson" à revoir sur France 3 dimanche 22 janvier 2023

Dimanche 22 janvier 2023 à partir de 21:10n France 3 vous proposera de voir ou de revoir les 3 épisodes de la mini-série britanique "Mrs Wilson".

L'histoire en quelques lignes...

1963, Alison Wilson rentre chez elle. Au cours du déjeuner, son mari Alexander meurt. Plus tard, une femme se présente, prétendant être l’épouse d'Alexander.

Alison se lance alors dans une quête de vérité au sujet de son mari. Mais depuis leur idylle durant la guerre, en passant par son rôle dans les services secrets jusqu’à cette mystérieuse période en Inde, il devient vite clair qu’Alec a emporté avec lui ses secrets. Alison, en poursuivant sa quête de vérité, fait de dangereuses découvertes…

21:10 Épisode 1

Alison Wilson s’apprête à déjeuner avec son mari, Alec, lorsque ce dernier meurt d’une crise cardiaque. Alison découvre qu’Alec lui a menti lorsqu’elle reçoit la visite de sa femme Gladys, puis de son fils Dennis. Alison se remémore les vingt dernières années passées avec Alec, jusqu’au jour des funérailles où un certain Shahbaz Karim la prend pour Dorothy, la femme d’Alec.

22:05 Épisode 2

Alison repasse le fil de sa vie et réalise que toute son histoire avec Alec est basée sur un mensonge. Elle le vit de plus en plus mal, tout en essayant de protéger ses fils, Gordon et Nigel, qui finissent par découvrir une partie de la vérité. Doutant de la bonne foi de leur mère, Gordon et Nigel quittent la maison, fâchés...

23:05 Épisode 3

Alison poursuit sa quête de vérité concernant son mari en discutant tantôt avec Coleman, tantôt avec Shabahz Karim. Lorsqu’elle pense enfin savoir qui était son mari, Douglas, un enfant de huit ans, se présente devant sa porte pour retrouver son père…