"The Resident" : Résumé des 3 épisodes inédits diffusés sur TF1 mercredi 8 février 2023

Mercredi 8 février 2023 à partir de 21:10, TF1 diffusera quatre épisodes inédits de la 4ème saison inédite de la série “The Resident” avec Matt Czuchry et Emily VanCamp.

La série “The Resident” se concentre sur la vie et les devoirs des membres du personnel de l'hôpital Chastain Park Memorial, tout en se plongeant dans les pratiques bureaucratiques de l'institution.

21:10 Épisode 4x12 Un seul espoir.

Nic et Conrad ont prévu de passer une journée de pure détente avant l’arrivée du bébé, en vain. En effet, ils font un détour pour passer voir un patient chez lui, mal en point. Ils doivent l’amener à Chastain et s’occuper de lui une bonne partie de la journée.

Le docteur Devi s’accroche avec le docteur Austin : celui-ci ne fait preuve d’aucune patience avec elle. Mina lui manque et l’état de sa mère s’est aggravé. Heureusement, celle-ci va pouvoir bénéficier d’une thérapie ciblée et le docteur Bell, à la demande de Kit Voss, propose au docteur Devi de l’assister dans son bloc.

Pendant ce temps, Rose commence sa thérapie génique mais son état se dégrade rapidement. Elle est victime d'un choc septique et ses reins sont touchés. Le docteur Cain réussit à la convaincre de faire des dialyses en lui promettant de ne pas la laisser souffrir inutilement.

Chastain décide d’investir dans la société Bio South dans l’espoir de mettre au point le traitement de la drépanocytose et de générer des bénéfices qui pourront rééquilibrer le budget de l’hôpital.

22:00 Épisode 4x13 Si bien ensemble.

Le jour de sa baby shower, Nic remarque que Billie reçoit toute une série de messages étranges provenant tous d'un mystérieux expéditeur. Son amie accepte alors de lui en dire plus sur le douloureux secret de son passé.

A Chastain, les urgences sont prises d'assaut par les victimes d'un incendie d'immeuble. Leela s'occupe du gardien, très apprécié de ses locataires et craint, elle aussi, de s'attacher un peu trop à lui.

Devon voit d'un mauvais œil la relation entre Cain et Rose, sa patiente atteinte de drépanocytose.

Quant à Austin, il s'inquiète de savoir si la thérapie ciblée de sa mère a été efficace ou non.

Jake et le docteur Bell sont toujours au chevet de la petite Sammie, qui semble souffrir d'inquiétantes complications et refuse totalement de s'alimenter...

22:50 Épisode 4x14 La plus belle merveille du monde.



Alors que tout allait bien, l'état de santé de la mère d’AJ se dégrade : ses jambes ne la portent plus. Elle souffre d'une fracture de la colonne vertébrale qu’il faut opérer de toute urgence. AJ souhaite la faire transférer, mais il est trop tard : Kit et Billie passent à l’action. Il tente de joindre Cain, sans succès, mais celui-ci finit par se présenter au bloc. Ils font la paix et Cain lui annonce qu’il va peut-être quitter Chastain.

Nic accouche d’une petite fille, Giorgiana Grace, et toute l’équipe s’en réjouit.

Devon s’occupe d’une jeune femme qui a besoin d’une transplantation hépatique. Or un autre patient, un musicien atteint de cirrhose que Jake connaît, a lui aussi besoin d’une greffe. Ils vont tenter une opération domino...