Jeudi 9 février 2023 à 20:55, ARTE diffusera les 3 derniers épisodes de "Profession : reporter", une mini-série virevoltante dans les coulisses d’un journal télévisé, portée par des personnages pétris de contradictions.

Rappel de l'histoire...

Dans ce monde où misogynie, paternalisme et homophobie sont la norme, pas facile de concilier son identité avec le désir de s’accomplir professionnellement, surtout si l’on veut passer à la télévision. Aux côtés de Helen et de Dale, on va et vient entre les actualités marquantes du début de l’année 1986 et les secousses intimes que vivent les personnages, en quête d’un chemin dans un monde en mutation.

Entre drame et comédie, ce regard sensible sur une époque à la fois lointaine et pleine de similitudes avec la nôtre met en lumière des comédiens remarquables autour de la charismatique Anna Torv (Fringe, Mindhunter).

20:55 Épisode 4

Mars 1986. Tandis que Helen se prépare avec angoisse à rencontrer la mère de Dale, Geoff vit les signes avant-coureurs d’une attaque cardiaque. À la rédaction du journal, on prépare l’annonce du prochain mariage du prince Andrew lorsqu’une bombe explose dans le centre-ville de Melbourne, où Dale est en reportage. Pour le journaliste, cet attentat est l’occasion d’une mise à l’épreuve tant professionnelle que personnelle. En effet, Tim, le séduisant cameraman de son équipe, se trouve à ses côtés.

21:50 Épisode 5

L’épidémie du sida se propage en Australie. Dale réalise un reportage de qualité sur le sujet, mais Lindsay réoriente son propos, provoquant la colère de la communauté homosexuelle. La chaîne se retrouve prise dans une tempête médiatique qui fait resurgir le passé que le reporter a longtemps cherché à dissimuler… Tandis que Geoff reprend du service malgré sa santé fragile, le couple que forment Dale et Helen est menacé.

22:45 Épisode 6

Helen, ébranlée par la confession de Dale, refuse tout contact avec lui. C’est dans cette atmosphère tendue que survient la nouvelle de l’explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Alors que la rédaction est en émoi, la femme de Geoff, inquiète pour sa santé, négocie avec Lindsay le renvoi de son mari du journal. Helen et Dale sont poussés à se dévoiler l’un à l’autre.