"Blanca" : Résumé des épisodes 11 & 12 diffusés sur M6 samedi 11 février 2023

Samedi 11 février 2023 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir les deux derniers épisodes inédits de “Blanca”, une série Italienne inédite en France, dans laquelle l'héroïne, consultant pour la police, est non voyante.

Rappel de l'histoire...

Blanca, une jeune femme aveugle, peut enfin réaliser son rêve : devenir consultante pour la police. Elle se lance dans ce nouveau challenge avec l’enthousiasme et l’ironie qui la caractérisent.

Bien déterminée à passer au-dessus du scepticisme et des a priori de ses nouveaux collègues, elle compte démontrer de quoi elle est capable. Si Blanca ne peut pas voir ce que tout le monde voit, elle entend ce que personne d’autre n’entend... Un atout essentiel pour résoudre les enquêtes ! Mais entre son enthousiasme et son imprudence, elle risque de ne pas voir les dangers qui la guettent...

21:10 Épisode 11 Rentre à la maison (Partie 1)

Le corps de Carmine Russo est retrouvé à son domicile. Il se serait suicidé mais Blanca est persuadée qu'il avait découvert un élément compromettant sur les circonstances de la mort de sa sœur Béa et qu'il a cherché à l'en informer. Alors qu'une tempête menace Gênes et sa région, Blanca fait part de ses doutes à Nanni…

22:10 Épisode 12 Rentre à la maison (Partie 2)

Nanni a séquestré Blanca dans un entrepôt qui sera bientôt inondé. Carità et Liguori s'aperçoivent après coup que Carmine Russo a bel et bien essayé de joindre Blanca la nuit de sa mort. Cet élément les met sur la piste de Nanni et ils découvrent sa véritable identité…