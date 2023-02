"La fille de Kiev" : mini-série inédite diffusée sur ARTE jeudi 16 février 2023 (vidéo)

Jeudi 16 février 2023 à 20:55, ARTE débutera la diffusion de "La fille de Kiev", une mini-série inédite en 6 épisodes. Les trois premiers seront diffusés ce jeudi soir.

La mort de plusieurs adolescentes plonge un quatuor d’enquêteurs dans une âpre quête de justice entre la Croatie et Kiev. Servi par la vedette ukrainienne Kseniia Mishina, ce polar vénéneux adapte un roman du journaliste d’investigation Drago Hedl, inspiré d’une histoire vraie.

Série noire

Au royaume de la pédocriminalité, tous pourris…

Adaptant un roman, fondé sur une histoire vraie, du journaliste d’investigation croate Drago Hedl, Dalibor Matanic (Un soleil de plomb, prix du jury "Un certain regard" à Cannes en 2015) orchestre une série aussi noire qu’un polar scandinave sur l’exploitation sexuelle d’adolescentes et le "silence" (traduction du titre original croate) qui permet aux gangs criminels d’Europe de l’Est d’échapper à la justice.

Tournés entre Kiev et la Croatie quelques mois avant l’invasion russe en Ukraine, les six épisodes plongent un quatuor d’enquêteurs dissemblables mais opiniâtres – l’épouse d’origine ukrainienne d’un oligarque croate, interprétée par l’actrice vedette en Ukraine Kseniia Mishina, deux flics et un journaliste croate – dans un maelström vénéneux au dénouement tragique.

20:55 Épisode 1

Osijek, Croatie. Alors qu’il prend des photos près de la Drave, Igor Kozul, un vieux pêcheur solitaire, repère le corps d’une jeune fille au bord de la rivière. Après avoir hésité, il prévient la police.

L’enquête est confiée à Vladimir "Vlado" Kovac et à sa collègue Vesna Horak. Suspectant un homicide, les deux policiers considèrent vite Kozul, malgré ses dénégations, comme un suspect. Stribor Kralj est lui aussi sur le coup : le journaliste pigiste espère devenir, grâce à ses futurs articles sur la mort de l’adolescente, salarié de la rédaction avec laquelle il collabore. Mais il se heurte à une fin de non-recevoir, et commence ses investigations pour un journal concurrent. Devançant la police, il trouve sur la berge le téléphone portable d’Ivana, la victime.

De son côté, Olga Romanchenko, l’épouse d’Ivan Horvatic, un influent politicien croate, se rend au gala caritatif organisé au bénéfice de sa fondation pour la protection de l’enfance. Quand elle apprend que Katia, sa nièce de 15 ans, est introuvable, Olga se lance à sa recherche, épaulée par Nikolaï, son agent de sécurité.

21:50 Épisode 2

Près du lieu où a été découvert le cadavre d’Ivana, Sanja, une de ses amies, est à son tour retrouvée sans vie. La jeune fille, qui avait refusé de répondre aux questions de Stribor, aurait succombé à une overdose.

Mais pour Vladimir et Vesna, les circonstances de sa mort ont été mises en scène. Quand du matériel de pêche est découvert près des lieux, ils décident de perquisitionner le domicile de Kozul, où ils font une découverte confondante.

Ayant conclu un accord avec Jakic, le chef de la police d’Osijek, Stribor est associé aux avancées de l’enquête sur la mort d’Ivana.

Olga apprend que sa nièce était en contact avec Viktor, un photographe travaillant à Kiev pour un centre financé par sa fondation. Pendant ce temps, le jeune homme tente de convaincre la jeune Ioulia de poser pour lui dénudée, seule chance, lui assure-t-il, d’entamer la carrière de mannequin à Paris dont elle rêve.

22:45 Épisode 3

Avec Stribor, Vesna rencontre Visnja, une jeune fille qui a connu Ivana et Sanja dans le foyer pour mineures où elles ont vécu. La policière ne comprend pas pourquoi le directeur de l’établissement n’a pas signalé leur disparition et surtout pourquoi il ne s’est pas présenté au commissariat lorsque leur corps a été retrouvé.

Par ailleurs, Vesna en apprend plus sur Kozul par le psychiatre qui le suit depuis qu’il a quitté l’hôpital psychiatrique où il était interné.

Olga et Ivan invitent Stribor et sa femme Lana à dîner. Le journaliste accepte d’aider Olga à enquêter sur la mort de sa nièce en échange d’une interview exclusive. La publication de son article a de terribles conséquences.

Les 3 derniers épisodes seront diffusés jeudi prochain.