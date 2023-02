"The Flight Attendant" : Les épisodes 5 & 6 diffusés sur TF1 mercredi 22 février 2023

Mercredi 22 février 2023 à 23:40, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes inédit de "The Flight Attendant", une série américaine inédite basée sur le roman du même nom de l'auteur à succès du New York Times, Chris Bohjalian.

"The Flight Attendant" raconte comment une vie entière peut basculer en une nuit... La série est portée par Cassandra (Kaley Cuoco vue dans The Big Bang Theory), une hôtesse de l’air qui se réveille dans le mauvais hôtel, dans le mauvais lit, avec un homme mort… et aucune idée de ce qui s'est passé !

23:40 Épisode 1x05 Le prix à payer

Avec Miranda sur ses talons et l'omniprésence du FBI, Cassie échaffaude un plan avec Max, qui a de fâcheuses conséquences.

Ani doit rendre service à un client.

Les secrets de Megan risquent d'être dévoilés au grand jour.

00:30 Épisode 1x06 Après la nuit



Résolue à oublier ses déboires avec Annie et souhaitant oublier tout ce qui la relie à Alex, Cassie entraîne Buckley dans une escapade tumultueuse.

Megan se lance dans une mission clandestine.

Miranda continue de poursuivre Cassie.