"Manayek - Trahison dans la police" : mini-série inédite diffusée sur ARTE jeudi 2 mars 2023 (vidéo)

Jeudi 2 mars 2023 à 20:55, ARTE débutera la diffusion de "Manayek - Trahison dans la police", une mini-série israélienne inédite en 10 épisodes.

À la veille de son départ à la retraite, un officier de la police des polices découvre que son meilleur ami et collègue est accusé de corruption. D’une redoutable efficacité, cette série israélienne navigue en eaux troubles, au cœur des liens opaques entre police, justice et organisations criminelles.

En dix épisodes, "Manayek – Trahison dans la police" déroule une intrigue effroyablement réaliste, aux enchevêtrements passionnants, qui dépeint sans ambages une société israélienne minée par la corruption et la défiance.

20:55 Épisode 1

Eliran Hen, un jeune policier, est arrêté après une fusillade mortelle dans la ville de Bat Yam. Dépêché par le département des affaires internes de la police pour mener l’interrogatoire, Izzy Bachar apprend que son meilleur ami, Barak Harel, à la tête du plus gros poste de police d’Israël, serait impliqué dans une vaste organisation criminelle. Ronit Meintzer, la supérieure d’Izzy, lui demande de participer à l’enquête tout en le plaçant sous surveillance, de peur qu’il ne transmette des informations clés à Barak.

21:40 Épisode 2

Izzy mène l’enquête en cachette de Barak. Pendant ce temps, Ronit place Eliran sous assignation à résidence afin de remonter jusqu’à Ruslan Menahemov, son binôme lors d’une fusillade survenue deux ans plus tôt, dont Barak aurait facilité l’organisation. Tamir Shemaya, baron du crime et indic de longue date de Barak, prévient ce dernier de l’arrestation d’Eliran. Barak sait désormais que le département des affaires internes de la police le surveille. Joni Suliman, le malfrat suspecté d’avoir commandité la fusillade de Bat Yam, reçoit une visite impromptue.

22:20 Épisode 3

La jeune et brillante Tal Ben Harush, de la brigade criminelle internationale, est affectée à l’unité opérationnelle du département des affaires internes de la police afin de retrouver Eliran, qui s’est évaporé dans la nature. Barak voit l’étau se resserrer autour de lui et doit agir vite pour empêcher Ruslan de parler. Pendant ce temps, Eti, la femme d’Izzy, découvre que son mari enquête sur son meilleur ami, ce qui ravive des tensions au sein du couple. Les deux hommes vont bientôt se retrouver face à face…

23:05 Épisode 4

L’unité opérationnelle du département des affaires internes de la police se renforce après le fiasco de la fuite d’Eliran. Nouvel objectif : localiser Ruslan. Désormais convaincu que Barak est impliqué, Izzy décide de poursuivre l’enquête malgré ses blessures intimes. Tamir Shemaya demande à Barak d’engager des négociations frauduleuses autour de la restitution de munitions militaires volées à une compagnie d’assurances. Les deux camps sont toujours sur la piste de Ruslan et c’est à qui mettra la main sur lui en premier...

23:45 Épisode 5

Izzy, Tal et le reste de l’unité opérationnelle font une descente au poste de police de Rishon LeZion et interrogent les hommes de Barak sur la disparition de Ruslan. Mais ces derniers leur opposent une fin de non-recevoir. Barak tente, quant à lui, de se débarrasser d'un conteneur rempli de munitions volées. De son côté, Izzy apprend que Barak et Dudu, un autre ami et confrère, lui ont caché bien des choses au fil des années… Il se rapproche aussi de Tanya, la mère d'une victime de violences policières, qu’il aide dans sa quête de justice.

Les 5 derniers épisodes seront diffusés jeudi prochain sur ARTE à partir de 20:55.