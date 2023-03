"Manayek - Trahison dans la police" : les 5 derniers épisodes diffusés jeudi 9 mars 2023 sur ARTE

Jeudi 9 mars 2023 à 20:55, ARTE diffusera les 5 derniers épisodes de la mini-série inédite israélienne "Manayek - Trahison dans la police".

Rappel de l'histoire...

À la veille de son départ à la retraite, un officier de la police des polices découvre que son meilleur ami et collègue est accusé de corruption. D’une redoutable efficacité, cette série israélienne navigue en eaux troubles, au cœur des liens opaques entre police, justice et organisations criminelles.

"Manayek – Trahison dans la police" déroule une intrigue effroyablement réaliste, aux enchevêtrements passionnants, qui dépeint sans ambages une société israélienne minée par la corruption et la défiance.

20:55 Épisode 6

Un flash-back nous ramène deux ans en arrière. Barak, veuf depuis peu, est sur le point de se voir confier le commandement de Rishon LeZion, mais fait déjà l'objet d'une enquête interne de la police. Ronit dispose d’un indic au sein de l'unité de Barak. De son côté, Izzy découvre qu'Eti a une liaison avec un officier de haut rang qu'il méprise. L’homme est sous le coup d’une enquête, car il est suspecté de harcèlement sexuel.

21:40 Épisode 7

Retour au présent. Le travail de renseignement mené par Tal et Izzy permet à leur unité de remporter des victoires tactiques dans la guerre contre Barak. Ils arrêtent notamment une collègue ayant falsifié un rapport et la forcent à placer un mouchard dans son bureau. Barak peut toutefois compter sur une figure haut placée pour lui fournir de précieuses informations sur l’avancée de l’enquête. Pendant ce temps, Eliran refait surface dans une enclave hassidique, en Ukraine.

22:25 Épisode 8

Alors que le département des affaires internes de la police s'apprête à intervenir lors d’une transaction autour du conteneur de munitions, la brigade criminelle internationale arrête un certain Imad, suspecté du meurtre de Joni Suliman. De son côté, Izzy découvre l’existence d’un pacte entre Barak et la procureure générale et demande à sa collègue Hiba de garder le secret, de peur que leur hiérarchie n’étouffe l’affaire. Tal, quant à elle, se retrouve dans une situation délicate.

23:05 Épisode 9

Après l’arrestation d’Eliran par les autorités ukrainiennes, Izzy et Tal sont envoyés sur place afin de le convaincre de retourner en Israël et de témoigner. Pendant ce temps, Ronit obtient la coopération du Shin Beth, le service de sécurité intérieure, et relance le projet de raid sur le conteneur de munitions. Doutant des motivations d’Izzy, Hiba révèle à sa hiérarchie ce qu’elle sait du rapport trouble qu’entretient la procureure générale avec Barak.

23:55 Épisode 10

Izzy et Tal reviennent déconfits d'Ukraine. Le raid mené par Ronit permet de procéder à des arrestations majeures, mais l’enquête est soudainement close par le procureur général d'État, comme le craignait Izzy... Celui-ci envisage de solliciter le futur commissaire général de police afin de faire avancer l’affaire et découvre avec surprise que c’est le peu fiable Dudu qui va occuper cette fonction. Miné par cette impasse et par son divorce, il décide de s’adresser directement à Barak...