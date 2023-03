"Avenir" : les deux derniers épisodes diffusés lundi 13 mars 2023 sur TF1

Lundi 13 mars 2023 à partir de 21:10, TF1 vous proposera de découvrir les deux derniers épisodes inédits de la mini-série "Avenir" avec Kev Adams, Natacha Lindinger et Guillaume de Tonquédec.

Rappel de l'histoire...

Eliott, 31 ans, vit avec sa sœur handicapée et s’ennuie dans son travail de vendeur d’électroménager qui ne le passionne pas. Un soir, il s’amuse à envoyer un message à la première adresse mail qu’il avait étant plus jeune. Suite à un bug informatique, il commence à communiquer avec le petit garçon qu’il a été 20 ans plus tôt et voit alors sa vie bouleversée.

Le petit et le grand Eliott vont tout faire pour reprendre leur vie en main et tenter de réaliser leurs rêves. Mais ils vont rapidement comprendre que jouer avec le passé peut avoir de lourdes conséquences...

21:10 Épisode 5 Sofia

Après la mort du père d’Eliott en 2001, le docteur Sax s’est immiscé dans leur famille… Mais l’enfant au cours des séances découvre que c’est le docteur qui a tué son père ! Horreur pour Eliott en 2022 qui découvre dans cette 4ème réalité, que sa mère et Sax sont mariés et que son père est mort ! Sax a monté un empire grâce au savoir de petit Eliott, il y a 20 ans.

22:05 Épisode 6 Sax

En 2001, petit Eliott est décidé à venger son père. Eliott, quant à lui, est prisonnier de cette réalité cauchemardesque et doit réagir en stoppant Sax avant petit Eliott. Le compte à rebours est lancé. Les deux Eliott, à 20 ans d’intervalle, doivent arrêter le psychiatre devenu surpuissant.