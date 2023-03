"Léo Mattéï" : la saison 10 diffusée sur TF1 à partir du jeudi 6 avril 2023

Jeudi 6 avril 2023 à 21:10, TF1 débutera la diffusion de la 10ème saison inédite de "Léo Mattéï" avec Jean-Luc Reichmann. Une 10ème saison qui marque le 10ème anniversaire de la série et des guests exceptionnels pour l'occasion.

"Léo Mattéï" est de retour pour une dixième saison avec la Brigade de Protection des Mineurs de Marseille pour 3 grandes enquêtes : un enfant enlevé au sein d’un foyer de protection pour femmes en détresse, le dénouement d’un crime au sein d’un village provençal impliquant un lourd secret avec les enfants du village, et le sauvetage d’une adolescente qui met sa vie en danger lors de sessions d’escalades sauvages pour exorciser un passé mystérieux…

Aux côtés du commandant Mattéï (Jean-Luc REICHMANN), on retrouve son intenable partenaire Inès Salma (Lola DUBINI), l’énigmatique commissaire Daguerre (Stomy BUGSY) ainsi que le duo d’amoureux chambreurs Jonathan et Marion (Alexandre ACHDJIAN et Romane PORTAIL).

10 ans : une saison anniversaire

À l'occasion du 10ème anniversaire de "Léo Mattéï", vous allez retrouver au fil des 6 épisodes de nombreux invités exceptionnels : Mimie MATHY, Lorie PESTER, Estelle LEFÉBURE, Xavier DELUC, Philippe BAS, Jérémie BANSTER, Stéphane HÉNON, Firmine RICHARD, Juliette TRESANINI, Rebecca BENHAMOUR…

Cette 10ème saison s'ouvrira jeudi 6 avril 2023 à 21:10 sur TF1 avec le double épisode « La maison de l'espoir » avec Lorie PESTER.

L'histoire en quelques lignes...

Léo Matteï et Inès Salma sont appelés dans une fête foraine suite à l’enlèvement du petit Romain pendant un tour de manège. Sa mère, Sonia (Lorie PESTER), sur place au moment des faits, ne comprend pas comment cela a pu arriver.

Les investigations conduisent les enquêteurs de la Brigade des Mineurs à « La Maison de l’Espoir », un refuge pour des femmes en situation de détresse, où sont hébergés Sonia et Romain depuis peu. Qui aurait pu en vouloir à Sonia au point de s’en prendre à son fils ? Sonia, qui semble fuir son passé pour recommencer une nouvelle vie avec son fils, cache bien des choses qui pourraient être utile à l’enquête…