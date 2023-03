"Sam" : la saison 7 en cours de tournage pour TF1 avec Hélène de Fougerolles

Depuis le lundi 20 février, la saison 7 de la série "Sam" est en tournage dans les Yvelines avec Hélène de Fougerolles qui reprend le rôle laissé par Natacha Lindinger.

La septième saison de la série à succès produite par Authentic Prod en coproduction avec TF1 et réalisée par Hippolyte Dard est en tournage depuis le 20 février jusqu'au mois de mai dans les Yvelines, plus précisement dans les communes de Galluis, Millemont, Grosrouvre, Louveciennes, ainsi qu'en Seine et Marne à Flagy.

Une saison 7 mouvementée...

Deux mois après son départ et alors qu’elle avait juré de ne plus jamais remettre les pieds au village … Sam fait son grand retour à Saint-Paul Le Truchon. Mais elle ne compte pas s’éterniser, elle a juste un petit problème à régler et elle repart fissa ! Sauf que… à son arrivée, c’est le chaos général !

L’école Valadier est privée de directrice et il manque (encore !) une prof. Entre culpabilité et envie, Sam va rester et défendre à bras-le-corps l’école, menacée de fermeture depuis qu’Anne-Marie l’a vendue à son neveu, un jeune entrepreneur richissime et arrogant.

À l’approche de la cinquantaine, Sam, qui fait face à des bouleversements autant physiques que psychologiques, va avoir bien du mal à résister au sex-appeal du jeune homme. Mais qu’adviendra-t-il alors de sa relation avec Laurent, le beau maire du village ?

Le casting de la saison 7

Au rendez-vous pour cette septième saison : Hélène de Fougerolles (Sam), Fred Testot (Xavier), Amaury de Crayencour (Maxime), Chantal Ladesou (Anne-Marie), Thierry Neuvic (Laurent), Charlotte Gaccio (Aurélie), Fanny Gilles (Véronique), Noom Diawara (Damien), Catherine Demaiffe (Nathalie) et Kevin Dias (Alex)...

À retrouver d'ici quelques mois sur TF1...