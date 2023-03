"The Resident" : 3 épisodes inédits diffusés mercredi 29 mars 2023 sur TF1

Mercredi 29 mars 2023 à partir de 21:10, TF1 diffusera trois épisodes inédits de la 5ème saison inédite de la série “The Resident” avec Matt Czuchry et Emily VanCamp.

La série “The Resident” se concentre sur la vie et les devoirs des membres du personnel de l'hôpital Chastain Park Memorial, tout en se plongeant dans les pratiques bureaucratiques de l'institution.

21:10 Épisode 5x19 Il ne reste que le présent

Tandis que le Raptor a pris des congés pour veiller sur sa mère, l'hôpital doit s'organiser sans lui.

Un patient qui faisait du camping débarque aux urgences avec une maladie mortelle qu'aucun des médecins de Chastain n'avaient rencontrée auparavant

Pendant ce temps, Bell et Kit élaborent un plan d'attaque contre le Conseil de l'Ordre des Médecins.

22:00 Épisode 5x20 À la croisée des chemins

Conrad et Cade s’occupent d’une patiente qui les aide à comprendre comment fonctionne la fraude aux ordonnances.

Pendant ce temps Leela s’épuise au travail pour éviter de parler avec Devon. Elle finit par commettre des erreurs avec ses patients.

Le Raptor et Padma, eux, essaient de trouver un terrain d’entente pour aller de l’avant et Kit et Bell prennent une grande décision pour leur avenir.

22:50 Épisode 5x21 Le risque existe



Quand un des médecins est pris pour cible par un tireur devant l'hôpital, les urgences sont placées sous confinement et l'équipe se bat pour sauver leur collègue.

Devon et le Raptor s'occupent d'un patient inéligible à une greffe des poumons à cause de son statut vaccinal, tandis que Leela essaie de composer au mieux avec sa récente rupture et que le père de Cade débarque à Chastain.

Les 3 derniers épisodes de cette saison seront diffusés mercredi prochains sur TF1.