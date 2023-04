"9-1-1" saison 6 : deux épisodes inédits diffusés sur M6 mardi 4 avril 2023

Mardi 4 avril 2023 à 21:10, M6 débutera la diffusion de la 6ème saison inédite de la série “9-1-1”. Présentation des deux épisodes inédits qui seront diffusés cette semaine.

Rappel de l'histoire de la série

À Los Angeles, le numéro d'appel d'urgence 911 est sollicité plusieurs fois par jour. En plus des standardistes, plusieurs corps de métier sont liés : les pompiers, les policiers et les secouristes paramédic. Tous sont constamment mis sous pression et confrontés chaque jour à des situations inédites. Tout en étant au secours des personnes en danger, ils doivent également gérer leurs problèmes personnels.

21:10 Épisode 6x01 Que la partie commence

Lorsqu'un ballon dirigeable subit une défaillance mécanique et que son moteur prend feu, Athena et les intervenants de la 118 doivent secourir les victimes à l'intérieur et à l'extérieur d'un stade bondé. Bobby et Athena s’apprêtent à partir en lune de miel tandis que Maddie et Chimney suivent une thérapie de couple.

22:00 Épisode 6x02 Le secret de la vie

La 118 intervient après l'effondrement d'une structure lors d'un congrès sur le bonheur, piégeant les participants sous les décombres. Athena se rend aux côtés de son père, dans le coma après un accident de voiture. Hen travaille d'arrache-pied pour préparer ses examens tout en assurant ses nouvelles responsabilités de capitaine de caserne.

À la suite de ces deux inédits, M6 vous proposera de voir ou de revoir 4 épisodes issus des précédentes saisons.