"L'école de la vie" saison 2 : Les deux premiers épisodes mercredi 5 avril 2023 sur France 2 (vidéo)

Mercredi 5 avril 2023 à 21:10, France 2 débutera la diffusion de la 2ème saison de "L'école de la vie" avec l'arrivée de Julie de Bona interprète le rôle d'une professeure de français très investie dans la vie de ses élèves.

Entourée de la même équipe pédagogique que dans la saison 1, elle tentera de résoudre des problèmes de société auxquels peuvent être confrontés les jeunes : la drogue, la famille d'accueil défaillante, être victime d'un exhibitionniste, le deuil d'un camarade, les troubles alimentaires et la maladie psychique chronique.

La saison 2 en quelques lignes...

Alexandra Delage, 38 ans, est une prof de lycée comme on en rêve. Elle y enseigne avec brio le français et assure un atelier de théâtre. Alexandra est naturellement dans l’empathie avec ses élèves : selon elle, pour bien apprendre, il faut se sentir bien soi-même. C’est pourquoi elle cherche à régler autant que possible les problèmes de ses élèves et surtout ceux, particulièrement aigus, d’une de ses classes de première.

Tout devient plus difficile encore quand Alexandra doit gérer en parallèle sa maladie, qui pourrait mettre à mal sa carrière et ses projets de famille. Pour la première fois de sa vie, celle qui adore aider les autres va devoir aussi accepter de se faire aider.

21:10 Épisode 1 Ambre

Léo Costa, prof d’EPS, surprend sa collègue Alexandra Delage, prof de français, victime d’un malaise étonnant. Alexandra se sent alors obligée de le mettre dans la confidence de sa maladie.

Dans sa classe, Alexandra s’inquiète du décrochage d’Ambre et soupçonne une consommation de cannabis.

Parallèlement, Iris panique après avoir perdu son smartphone et Léo galère à trouver un binôme pour son projet pédagogique.

22:05 Épisode 2 Naïm

Enfin dans la confidence de sa maladie, Yassine, son conjoint, accompagne Alexandra pour ses piqûres d’hormones. L’objectif est de réaliser un prélèvement ovocytaire, pour conserver toutes leurs chances dans leur projet d’enfant.

Dans sa classe, Alexandra découvre que Naïm, excellent élève, est en conflit avec sa famille d’accueil.

Parallèlement, Enzo est tout excité en présentant un blob à sa classe, et M. Burgin, prof d’arts plastiques, soupçonne une idylle entre Léo et Mme Joubert.