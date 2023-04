"Tout pour Agnès" : mini-série en tournage avec Michèle Laroque pour France 2

Michèle Laroque, Yannick Choirat et Marie Zabukovec ont débuté le 3 avril dernier le tournage de "Tout pour Agnès", une mini-série librement inspirée du livre de Roger-Louis Bianchini et de l’histoire vraie du Palais de la Méditerranée.

L'histoire en quelques lignes...

Nice, années 1970. Renée Le Roux dirige d’une main de fer le casino historique de la ville, objet de toutes les convoitises. En pleine guerre des tapis verts, Renée Le Roux se dresse seule face à la mafia et refuse de céder aux intimidations et aux propositions de rachat de son principal concurrent, Jean-Dominique Fratoni, bien décidé à devenir « l’empereur des Jeux » de la Côte d’Azur.

Mais au cœur de ce combat, sa fille, Agnès, fait un pari qui lui échappe. Désormais les règles du jeu ont changé. Poussée par son amant, le sulfureux avocat Maurice Agnelet, Agnès vend ses parts du casino familial à Jean-Dominique Fratoni. Quelques mois plus tard, Agnès disparaît mystérieusement.

A qui peut bien profiter le crime ? Pour Renée, aucun doute : Maurice Agnelet a tué sa fille pour remporter la mise. S’engage alors entre eux un jeu de dupes, un jeu du chat et de la souris, un combat de quarante ans jusqu’à ce qu’éclate la vérité !

Note d'intention :

Tout pour Agnès est librement inspirée de l’Affaire Agnès Le Roux, l’un des faits divers les plus mystérieux de notre époque. Quarante ans de feuilleton judiciaire sans qu’on ne retrouve jamais le corps d’Agnès. L’affaire a défrayé la chronique tant ses rebondissements ont été nombreux et ses protagonistes tragiquement romanesques.

Tous les ingrédients d’une fiction haletante y sont réunis : amour, trahison, drame, manipulation… Plus qu’une affaire criminelle, c’est une véritable saga familiale dans laquelle s’affrontent deux clans. Campée dans le fascinant décor de la Côte d’Azur des années 1970 sur fond de guerre des casinos et de mafia, c’est aussi l’histoire d’amour qui tourne mal entre une jeune fille riche et un avocat aussi séduisant que manipulateur.

C’est enfin, et surtout, l’inlassable combat d’une mère pour la mémoire de sa fille.

Le tournage des 4 épisodes de cette mini-série se déroule à Nice, ses environs et en région parisienne jusqu'au 2 juin 2023.