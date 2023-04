"Cassandre" : 2 Ã©pisodes Ã  revoir sur France 3 vendredi 28 avril 2023

Vendredi 28 avril 2023 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la série "Cassandre" avec Gwendoline Hamon et Alexandre Varga.

Rappel de l'histoire de la série

Une policière, habitante de Paris, est amenée à sacrifier sa carrière pour son fils et prendre de nouvelles fonctions dans un commissariat de province où rien n’est aussi efficace ni aussi rapide qu’au 36 quai des Orfèvres. Elle devra s’adapter à une équipe qui ne l’attend pas, à des voisins qui se connaissent depuis longtemps, et où les nuits à la campagne sont très calme. De nombreux crimes se produisent à Annecy et n’en sont pas moins intrigants et complexes.

21:10 Nature blessée

Cassandre est appelée en urgence, un homme de 40 ans environ a été retrouvé inconscient dans un torrent. L'homme n'est pas mort, mais il est dans un état critique, et les premières constatations ne laissent aucun doute, c'est clairement une tentative d'assassinat. Cassandre le met illico sous protection policière : si celui qui a fait le coup apprend qu'il n'est pas mort, il pourrait vouloir finir le boulot ! Et pour ne rien arranger, impossible d'identifier cet homme, il n'a pas de papiers, et ses empreintes ne donnent rien…

Cassandre et son équipe découvrent que l'homme est connu des gens du coin, c'est un « original » qui s'appellerait Maxence, un décroissant qui vit en accord avec la nature, loin du monde. Cassandre tique : « un décroissant » ou « un homme qui se cache » ? Véritable choix de vie ou fuite ? Quels lourds secrets cache Maxence ?

22:40 Sans condition

Philippe Cassandre est abasourdi ! Un de ses douaniers est retrouvé mort dans un camion de contrebande qu'ils viennent d'intercepter. C'est face à son ex-mari, sous le choc, que Cassandre commence son enquête.

Mais qui est réellement la victime Thomas Vanier, arrivé aux douanes depuis un an à peine ? Comment a-t-il atterri dans ce camion ? Et pourquoi personne ne semble savoir qu'il était revenu à Annecy après 20 ans d'absence ? Sa famille était-elle au courant ? Comment a-t-elle pris son retour ?

Une enquête périlleuse et intense s'annonce pour Cassandre, qui mélange l'intime et le professionnel. Garder la tête froide ne se fera pas sans heurts !