"Tandem" : La saison 7 débute mardi 9 mai 2023 sur France 3 avec Astrid Veillon & Stéphane Blancafort - Vidéo

Mardi 9 mai 2023 à 21:10, France 3 débutera la diffusion des nouvelles enquêtes inédites de la commandante Léa Soler et du capitaine Paul Marchal dans la 7ème saison de "Tandem".

La saison 7 de "Tandem" sera encore plus riche en rebondissements, en intrigues et en sentiments que la précédente.

La fin tragique de la saison précédente a laissé nos héros en état de choc. Alors que Léa s’apprêtait à rejoindre Paul, celui-ci se fait tirer dessus. Léa le découvre chez elle entre la vie et la mort… Que s’est-il passé ? Qui a tiré sur Paul ? Quelqu’un de déterminé qui n’hésite pas à menacer Léa. Elle est prise au piège, elle ne peut rien dire au risque de mettre à nouveau la vie de Paul en danger. Mais c’est sans compter sur sa détermination. Avec l’aide de Franck, elle plonge en secret dans une enquête dangereuse et fera tout pour découvrir la vérité. Réussira-t-elle avant qu’il ne soit trop tard ?

Pendant ce temps, la valse des sentiments continue… naissance, amour et mariage vont bouleverser les relations de la brigade. Et pour couronner le tout, Léa et Paul apprennent qu’ils vont devenir grands-parents !

Mais dans l’ombre, la menace rôde et Léa doit lutter pour sauver Paul et sa propre vie. Réussira-t-elle à démasquer le coupable avant qu’il ne soit trop tard ?

Léa et Paul vont-ils enfin se retrouver ?

Cette 7ème saison de "Tandem" se compose de 12 épisodes de 52 minutes. Deux inédits seront diffusés chaque mardi soir, suivi de deux autres épisodes en rediffusion.

Épisode 7x01 On ne joue pas avec le feu

Plongez au cœur d'une divorce party qui tourne au cauchemar quand un strip-teaser habillé en pompier est retrouvé mort. Qui était cet homme au charme enflammé, se faisant appeler Jo Fire ?

Paul et Léa remontent jusqu'à sa caserne d’affectation... Mais qui pourrait en vouloir à ce héros du feu ? Les conséquences d'une intervention qui a mal tourné ou un règlement de compte personnel ?

Les révélations brûlantes ne font que commencer.

Avec : Sandra Parra (Sandrine), Farouk Bermouga (Colonel Devillers), Matyas Simon (Geoffroy Marelli), Leslie Bevillard (Amandine Bouvier), Lydie Muller (Doriane), Terrence Amadi (enquêteur).

Épisode 7x02 À couteaux tirés

Lorsqu'un homme affirme avoir échappé à une tentative de meurtre et accuse l'ex-mari de sa compagne, la gendarmerie ne prête pas attention à cette affirmation, car les deux ex-conjoints se déchirent pour obtenir la garde de leur fils et s'accusent mutuellement des pires horreurs.

Cependant, la situation prend une tournure dramatique lorsque l'homme est retrouvé assassiné le soir-même. Les deux ex-conjoints s'accusent mutuellement, mais qui dit la vérité ? Et si la vérité était bien plus complexe qu'elle n'y paraissait ?

Une enquête fascinante commence alors pour découvrir la vérité cachée derrière cette guerre acharnée pour la garde de leur enfant.

Avec : Marie Barraud (Clémence), Laurent Maurel (David), Catherine Giron (Madame Nolet), Tim Rousseau (Alex), Mathieu Duboclard (Giordano), Bruno Paviot (Dr Wagner).