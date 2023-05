"9-1-1" saison 6 : les épisodes 11 & 12 sur M6 mardi 9 mai 2023

Mardi 9 mai 2023 à 21:10, M6 diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 6ème saison inédite de la série “9-1-1”. Présentation des deux épisodes qui seront diffusés cette semaine.

Rappel de l'histoire de la série

À Los Angeles, le numéro d'appel d'urgence 911 est sollicité plusieurs fois par jour. En plus des standardistes, plusieurs corps de métier sont liés : les pompiers, les policiers et les secouristes paramédic. Tous sont constamment mis sous pression et confrontés chaque jour à des situations inédites. Tout en étant au secours des personnes en danger, ils doivent également gérer leurs problèmes personnels.

21:10 Épisode 6x11 Le choix de Buck

En réanimation à l'hôpital après avoir été foudroyé, Buck est dans le coma, entre la vie et la mort. Dans cet univers parallèle, il rêve d'un monde où il ne serait jamais devenu pompier, pour le meilleur et pour le pire. Il retrouve ses proches et voit son frère Daniel, décédé depuis longtemps, mais aussi Doug, l'ex-mari violent de Maddie…

22:00 Épisode 6x12 Liberté

Bien que l’autopsie montre que Wendall, l’ancien parrain de Bobby, est mort d’une overdose, Bobby reste persuadé que Carrie et Trey Walsh, les deux propriétaires de la clinique de désintoxication, ont joué un rôle dans sa mort.

Alors que Buck récupère de son coma, Maddie est au petit soin et envoie tour à tour ses amis lui rendre visite.

À la suite de ces deux inédits, M6 vous proposera de voir ou de revoir 4 épisodes issus des précédentes saisons.