"Rwanda, la couleur du sang" : les 4 derniers Ã©pisodes diffusÃ©s sur ARTE jeudi 11 mai 2023

Jeudi 11 mai 2023 à partir de 22:30 les 4 derniers épisodes de "Rwanda, la couleur du sang", une mini-série haletante qui explore les répercussions du génocide de 1994.

Rappel de l'histoire

Une jeune juriste anglaise, rescapée du génocide au Rwanda, est embarquée dans une enquête qui la confronte au passé traumatique de son pays.

À travers cette enquête dans les arcanes de la Cour pénale internationale, tout un cortège de compromissions consécutives à la tragédie de 1994 se dévoile peu à peu, de faux-semblants en révélations. C’est la cartographie d’une maladie généralisée, propagée de la région des Grands Lacs jusqu’aux pays occidentaux, coupables de ne pas avoir agi à l’époque et de garder le silence aujourd’hui.

Au-delà de ce constat sans illusions, "Rwanda, la couleur du sang" esquisse cependant l’espoir d’une reconstruction. Ses huit épisodes allient exigence et efficacité, ménageant un solide suspense autour de la quête identitaire de la jeune Kate Ashby.

22:20 Épisode 5

Blake Gaines, l’avocat de Patrice Ganimana, prend conscience à ses dépens du caractère implacable de ses supposés alliés. Tandis qu’Alice Munezero révèle à Michael ce qui la lie à la présidente Mundanzi, celle-ci prépare sa réélection dans une grande solitude affective. Manipulée par David Runihura, Kate reste décidée à conduire Patrice Ganimana devant la justice et prend conscience que cette obstination lui coûtera peut-être son amitié avec Michael.

23:30 Épisode 6

Alors que Kate perce à jour les intentions politiques d’Alice Munezero, celle-ci est victime d’un empoisonnement. Kate persévère et accède au fameux dossier que sa mère a constitué contre Patrice Ganimana. Eunice Clayton change de stratégie et suggère à Michael de la laisser partir au Rwanda sous bonne escorte. L’objectif : prouver que le système judiciaire rwandais est capable de mener à bien ce procès. Pour Kate, le voyage est aussi instructif qu’éprouvant.

00:20 Épisode 7

Kate revient en Angleterre où elle espère retrouver l’élément manquant du dossier à charge contre Patrice Ganimana. Elle constate qu’elle a été devancée, lorsqu’une déclaration de l’avocat de celui-ci accélère le cours des événements. Eunice Clayton sait comment confondre le criminel. Alice Munezero voit le moment enfin venu de révéler aux Rwandais la réalité d’un crime longtemps enterré… Michael, lui, se charge d’apprendre à Kate la vérité sur son identité.

01:25 Épisode 8

Alice Munezero est incarcérée à Kigali tandis qu’en République démocratique du Congo, sous le regard hostile des habitants et des forces armées, Kate se démène pour prouver l’existence d’un camp de réfugiés hutus. À Londres, Michael met au jour les tenants et aboutissants de la conspiration politico-financière qui garantit l’immunité de Patrice Ganimana. Pendant que Kate se bat pour sa survie, il use de son habileté pour changer le cours de l’histoire.