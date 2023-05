"Abysses" : mini-série inédite avec Cécile de France à suivre sur France 2 à partir du 5 juin 2023 - Vidéo

Lundi 5 juin 2023 à 21:10, France 2 débutera la diffusion de "Abysses", une mini-série internationale spectaculaire et palpitante sur l'urgence climatique adaptée du best-seller de Frank Schätzing.

L'histoire en quelques lignes...

Partout dans le monde, les animaux marins attaquent soudainement les hommes.

Des scientifiques de plusieurs pays comprennent qu’une intelligence inconnue coordonne sans doute ces attaques et menace l’humanité tout entière. Ils partent en expédition la confronter. Le sort de la population mondiale est entre leurs mains.

Cette mini-série se compose de 8 épisodes de 45 minutes. Deux épisodes seront diffusés chaque lundi soir sur France 2 à partir du 5 juin 2023.

Épisode 1

Au large des côtes, dans le Pacifique Nord, comme dans le Pacifique Sud ou en mer d'Écosse, des phénomènes étranges sont constatés par les pêcheurs et les chercheurs en biologie marine.

Leon Anawak, qui travaille pour l'Institut océanographique de Vancouver découvre que l'orque échouée sur une plage a attaqué sans raison des bateaux de pêcheurs, alors que la migration des cétacés n'a toujours pas commencé...

Sur l'une des îles Shetland, en Écosse, la chercheuse Charlie Wagner envoie à l'Institut de biologie marine de Kiel, en Allemagne, une vidéo troublante : des centaines de blocs d'hydrate de méthane sont remontés à la surface dans la zone où elle fait plonger le robot sous-marin pour effectuer des relevés dans les fonds marins – robot qui est tombé en panne sans raison quelques jours plus tôt...

Épisode 2

Le chef d’un restaurant à Saint-Jean-de-Luz s'apprête à préparer des homards qu'il a achetés le matin même au marché, lorsque l'un d'entre eux l'asperge d'une sécrétion abdominale. Peu après, il fait un malaise et décède avant son arrivée à l'hôpital. Son second de cuisine, ayant lui aussi touché au homard et se trouvant également dans un état alarmant, est transporté aux urgences et placé sous la surveillance des professeurs Roche et Granelli.

Leon Anawak se rend au port de Vancouver où un capitaine japonais lui apprend que deux baleines se sont attaquées aux remorqueurs venus dépanner son cargo dont le gouvernail s'est retrouvé bloqué par un gigantesque banc de moules.

Tina Lund, une employée de la société Hovestad Energy, demande l'avis d'un de ses vieux amis, le professeur Sigur Johanson, sur une découverte faite dans une potentielle zone d'exploitation pétrolière en mer de Norvège.

Avec : Leonie Benesch, Cécile de France, Alexander Karim et Joshua Odjick ainsi que Barbara Sukowa, Krista Kosonen, Rosabell Laurenti Sellers, Takuya Kimura, Eidin Jalali, Takehiro Hiera, Dutch Johnson et Sharon Duncan-Brewster.