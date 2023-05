"Tropiques criminels" saison 4 : épisode inédit sur Fance 2 vendredi 26 mai 2023

Vendredi 26 mai 2023 à 21:10, France 2 vous proposera de découvrir un nouvel épisodes inédit de la 4ème saison de "Tropiques criminels" avec Sonia Rolland et Béatrice de La Boulaye.

La saison 4 en quelques lignes...

En début de saison 4, Melissa et Gaëlle sont désespérément seules. Cyril et Franck sont repartis en métropole. Mais, surprise, lors d’une enquête, Melissa tombe sur Cyril, secrètement revenu en Martinique pour infiltrer l’univers d’un homme d’affaire impliqué dans divers trafics. Entre danger et trouble amoureux, les deux infiltrés sont démasqués et Melissa va sauver Cyril de la mort. Ils retombent dans les bras l’un de l’autre, mais le retour de Pascal, l’ex-mari de Melissa, tout juste sorti de prison, bouleverse leur amour. Melissa va tout faire pour résister aux manipulations de son ex-mari…

Ce n’est pas à un homme que Gaëlle sera confrontée, mais à une petite voleuse de 15 ans, Thaïs, qu’elle surprend en train de cambrioler un bateau. Gaëlle la remet aux services sociaux mais la jeune fille fugue à nouveau et demande à Gaëlle de la garder provisoirement avec elle… Drôle de cohabitation pour Gaëlle qui doit apprendre à assumer un peu d’autorité et de responsabilité vis-à-vis de l’adolescente. Gaëlle semble transformée par cette nouvelle expérience mère-fille, mais le bruit court qu’elle est menacée : un contrat serait conclu sur elle…

Épisode 4x03 Ravine Touza



Une jeune étudiante est retrouvée assassinée à proximité de son campus. Mélissa et Gaëlle découvrent qu’elle était camgirl pour subvenir à ses besoins.

L’enquête les amène à suspecter une de ses professeurs qui s’avère être la petite amie de Chloé… Celle-ci fera tout pour prouver l’innocence de son amie quoi qu’en pense Mélissa.

En seconde partie de soirée, France 2 rediffusera l'épisode « Schoelcher » de la saison 2.