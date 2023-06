"Maîtres et valets" : mini-série inédite sur ARTE jeudi 15 juin 2023 - Vidéo

Un couple d'aristocrates anglais prend possession d'une élégante demeure londonienne qui, pour tenir son rang, requiert la crème des domestiques. Suite d'une saga culte, une série pimpante de la BBC, dans la veine de Downton Abbey, à découvrir sur ARTE jeudi 15 juin 2023 à partir de 20:55.

Péril en la demeure

Après le succès retentissant de la série Maîtres et valets dans les années 1970, la BBC décide en 2010 de donner une suite à la saga culte, réveillant les boiseries du 165 Eaton Place pour deux pimpantes saisons, situées dans l'entre-deux-guerres.

Dans la veine de Downton Abbey, cette série réactive le canevas éprouvé de La règle du jeu, mélangeant les destinées, les valeurs communes et les intérêts forcément divergents des domestiques et de leurs maîtres, chaque classe occupant une part égale dans le récit.

Sur un arrière-plan sombre – inégalités de naissance, montée du nazisme et pusillanimité de l'Angleterre face à Hitler –, les péripéties s'enchaînent sur un rythme alerte, grippant avec un malin plaisir les rouages bien huilés de la demeure et contrariant les us et coutumes des domestiques comme de leurs maîtres.

Une série qui garde la fraîcheur acidulée d'un bonbon anglais, grâce à ses personnages tragi-comiques, de la belle-mère empoisonnante au chic oriental à la cuisinière acerbe en passant par la jeune aristocrate évaporée.

20:55 Épisode 1 Nouveau départ

Il tarde à Hallam et Agnes Holland de prendre possession de la luxueuse maison dont ils viennent d'hériter, située au 165 Eaton Place. Mais une fois que sir Hallam en franchit le seuil, tenant son épouse dans ses bras dans un élan romantique, le couple est forcé d'en constater le délabrement général.

Déterminée à jouer les parfaites maîtresses de maison, lady Agnes jure de lui redonner son lustre d'antan, malgré son enquiquinante belle-mère, Maud, qui a brusquement décidé de s'installer chez eux et de lui compliquer la vie. Tout en surveillant les travaux, la jeune femme lance une vaste opération de recrutement de domestiques, en faisant appel au savoir-faire de Rose Buck, qui, par le passé, a travaillé à cette même adresse. Cette dernière s'ingénie à satisfaire lady Agnes, dont les exigences sont inversement proportionnelles aux gages proposés.

Rose finit par réunir une équipe de choc, comptant majordome, chauffeur, cuisinière, valet et servante, lady Agnes s'estimant assez aguerrie pour se passer de gouvernante.

21:45 Épisode 2 Ils ne passeront pas



L'indispensable Rose Buck prend finalement ses fonctions de gouvernante au 165 Eaton Place.

Sir Hallam peine à réconcilier son épouse et sa mère. Échaudé par une réunion désastreuse avec un chef d'État africain dans l'embarras, à qui il n'a pu tenir qu'un discours creux, ce haut fonctionnaire juge sévèrement ses compétences diplomatiques tant à la maison qu'au travail.

Ivy, la jeune femme de chambre, voit d'un mauvais œil l'arrivée de Rachel, une nouvelle recrue, pourtant embauchée pour la seconder.

Lady Persie, la petite sœur d'Agnès, considère son statut de jeune débutante en vogue d'un œil critique et penche plutôt pour le socialisme, passion qu'elle partage avec le chauffeur de la maison, avec qui elle flirte outrageusement.

22:40 Épisode 3 Bouleversements

Contrariée par une dispute avec le chauffeur, qui lui renvoie ses privilèges à la figure, lady Persie débute un jeu dangereux.

Sir Hallam se trouve au cœur d'une crise nationale quand son ami le duc de Kent lui demande de lui rendre un service.

À l'approche de son accouchement, lady Agnès se montre anxieuse.

À la suite de l'abdication du roi Édouard VIII, qui préfère filer le parfait amour avec Wallis Simpson, sir Hallam fait une découverte qui va changer sa vie pour toujours et retentir sur toute la maisonnée.