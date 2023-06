"Abysses" : le final, épisodes 7 & 8 sur France 2 lundi 26 juin 2023 - Vidéo

Lundi 26 juin 2023 à 21:10, France 2 vous proposera de découvrir les deux derniers épisodes de "Abysses", une mini-série internationale spectaculaire et palpitante sur l'urgence climatique adaptée du best-seller de Frank Schätzing.

Rappel de l'histoire en quelques lignes...

Partout dans le monde, les animaux marins attaquent soudainement les hommes.

Des scientifiques de plusieurs pays comprennent qu’une intelligence inconnue coordonne sans doute ces attaques et menace l’humanité tout entière. Ils partent en expédition la confronter. Le sort de la population mondiale est entre leurs mains.

Épisode 7

L'expédition se dirige vers l'Arctique, là où ont été relevés le plus de sons émis par le Yrr et là où les conditions sont les plus favorables à sa reproduction.

Une fois sur place, Samantha et Leon établissent le contact avec le Yrr via des messages sonores, puis visuels.

Cécile et Sigur avancent dans leurs recherches sur la façon dont le Yrr prend le contrôle des espèces.

Charlie insiste pour accompagner Roscowitz lors de sa sortie d'essai à bord d'un mini sous-marin d'exploration.

À la demande de M. Mifune, Alicia filme l'équipe et tient un journal de bord pour décrire leurs découvertes et leur ressenti.

Épisode 8

M. Mifune rejoint l’équipe de chercheurs à bord du Thorvaldson où le professeur Johanson lui explique la nature du Yrr, à savoir, un organisme unicellulaire capable de se recombiner en un ensemble multicellulaire.

Pendant ce temps, le professeur Roche tente de trouver un moyen d’inverser le processus de contamination qui affecte Alicia Delaware.

Avec : Leonie Benesch, Cécile de France, Alexander Karim et Joshua Odjick ainsi que Barbara Sukowa, Krista Kosonen, Rosabell Laurenti Sellers, Takuya Kimura, Eidin Jalali, Takehiro Hiera, Dutch Johnson et Sharon Duncan-Brewster.