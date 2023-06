"Maîtres et valets" saison 2 : les derniers épisodes sur ARTE jeudi 29 juin 2023 - Vidéo

Jeudi 29 juin 2023 à partir de 20:55, ARTE diffusera les derniers épisodes de la seconde saison inédite de la mini-série "Maîtres et valets", suite d'une saga culte, une série pimpante de la BBC, dans la veine de Downton Abbey.

Péril en la demeure

Après le succès retentissant de la série Maîtres et valets dans les années 1970, la BBC décide en 2010 de donner une suite à la saga culte, réveillant les boiseries du 165 Eaton Place pour deux pimpantes saisons, situées dans l'entre-deux-guerres.

Dans la veine de Downton Abbey, cette série réactive le canevas éprouvé de La règle du jeu, mélangeant les destinées, les valeurs communes et les intérêts forcément divergents des domestiques et de leurs maîtres, chaque classe occupant une part égale dans le récit.

Sur un arrière-plan sombre – inégalités de naissance, montée du nazisme et pusillanimité de l'Angleterre face à Hitler –, les péripéties s'enchaînent sur un rythme alerte, grippant avec un malin plaisir les rouages bien huilés de la demeure et contrariant les us et coutumes des domestiques comme de leurs maîtres.

Une série qui garde la fraîcheur acidulée d'un bonbon anglais, grâce à ses personnages tragi-comiques, de la belle-mère empoisonnante au chic oriental à la cuisinière acerbe en passant par la jeune aristocrate évaporée.

20:55 Épisode 4 Indépendance et soumission

Pour impressionner Beryl, le chauffeur Harry, accompagné du valet Johnny, lui fait découvrir le monde de la boxe. Leur grand combat approchant, les garçons s'entraînent avec détermination.

À l'étage, alors qu'elle et sir Hallam semblent s'éloigner, lady Agnès renoue avec une ancienne connaissance qui lui révèle un monde passionnant bien loin de la routine du 165 Eaton Place.

Sir Hallam prend une décision dangereuse qui va changer sa vie à jamais...

21:45 Épisode 5 Dernière valse



Tandis que le 165 Eaton Place se prépare à recevoir des invités pour un bal, l'austère M. Pritchard vit une histoire d'amour avec une collègue, et entrevoit qu'il existe une vie en dehors du service.

Harry fait une proposition à Beryl, mais une révélation contrecarre ses plans.

Pendant ce temps, faisant fi du danger, lady Persie et sir Hallam poursuivent leur brûlante liaison.

22:40 Épisode 6 Jours sombres



À la veille de la guerre, Beryl et Harry se livrent à une course contre la montre pour se marier.

M. Pritchard prend une décision qui va mettre la maisonnée en ébullition, jusqu'à l'arrivée inopinée d'une vieille (et secourable) connaissance.

De son côté, lady Agnès retourne à Londres.

Une sombre découverte aux conséquences explosives pour les occupants du 165 Eaton Place en change diamétralement la physionomie...