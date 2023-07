"HPI" : 4 épisodes à revoir sur TF1 jeudi 6 juillet 2023 avec Audrey Fleurot

Si vous ne connaissez pas encore la série "HPI" avec Audrey Fleurot, TF1 vous propose dès ce jeudi 6 juillet 2023 des séances de rattrapages avec la rediffusion chaque semaine de 4 épisodes.

Dans "HPI", Audrey Fleurot joue le rôle d'une femme à haut potentiel intellectuel et relativement dysfonctionnelle, Morgane Alvaro.

De femme de ménage, celle-ci devient consultante pour la DIPJ de Lille grâce à sa vivacité d'esprit et à sa capacité à résoudre les affaires les plus alambiquées.

21:10 Épisode 1x01 Vents d'Ouest

Morgane a 38 ans. Elle élève seule ses 3 enfants. Elle gère (ou pas) ses 2 ex et ses différents crédits. Ses 160 de QI lui gâchent un peu la vie jusqu'au jour où Morgane voit son destin de femme de ménage chamboulé : la police lui propose un poste de consultante Problème Morgane déteste les flics…

A la DIPJ de Lille, l’enquête sur le meurtre d’Antoine Levasseur, retrouvé assassiné chez lui, est presque résolue. Sa femme, Jeanne, est portée disparue et il ne fait presque aucun doute qu’elle est la principale suspecte. Tombée par hasard sur le dossier du meurtre, Morgane Alvaro, la femme de ménage du commissariat au QI hors norme, n’est pas de cet avis : pour elle, Jeanne est aussi une victime et elle ne se prive pas de faire savoir aux enquêteurs qu’ils font fausse route ! Bien obligés d’admettre leur erreur et le talent indéniable de cette civile, Morgane est engagée comme consultante sur l’affaire ! Le très pointilleux commandant Karadec se voit obligé de collaborer avec cette mère célibataire au tempérament de feu qui a un sérieux problème avec l’autorité…

22:15 Épisode 1x02 Coutume malgache

Benjamin Winckler est retrouvé noyé dans la baignoire d’une chambre d’hôtel apparemment fermée de l’intérieur ! Et Le mystère ne fait que s’épaissir quand les enquêteurs apprennent que la victime avait usurpé l’identité d’un homme, lui, bien vivant !

La finesse de Morgane ne sera pas de trop pour résoudre cette enquête. Car même si Karadec a toujours du mal avec ses frasques, elle a, en effet, accepté de rejoindre l’équipe en échange de la réouverture d’une enquête sur la disparition de Romain, son ex-petit ami et père de sa fille aînée, Théa.

23:20 Épisode 1x03 Colin-Maillard

L’enlèvement de Juliette et Laura, deux petites filles de 8 et 5 ans, concentre les efforts de l’équipe. Leur père, Franck Sorin, semble être le suspect idéal. Homme isolé et apparemment instable, il était de plus en guerre ouverte avec le grand-père maternel des deux petites, Arnaud Grandgeon, riche propriétaire d’une grande chaîne d’hôtels de luxe. Mais Morgane en doute. Son intuition va être confirmée lorsque les enquêteurs découvrent le corps de Franck, enterré dans son jardin ! Mais alors, qui a pu enlever les deux petites ? Morgane va tout faire pour aider Florence, la mère des deux petites, à retrouver ses enfants.

Dans cette course contre la montre, Morgane devra garder la tête sur les épaules alors même qu’elle vient d’apprendre que sa mère à elle, Agnès, a peut-être un rapport avec la disparition de Romain.

23:20 Épisode 3x08 Kikeriki

Le propriétaire d’un magasin de bijoux est retrouvé mort à la suite d’une attaque à la perceuse. Sur la scène de crime, Morgane reconnaît les bijoux volés par Serge. Lorsque l’équipe établit un lien entre la victime et Redbones, le biker à qui Serge doit de l’argent, Morgane va devoir résoudre l’enquête tout en dissimulant son implication indirecte dans le meurtre.

Plus tard, lors d’un dîner, Karadec se confie à Morgane et l’embrasse passionnément. Mais leur relation s’écroule à nouveau lorsque Karadec découvre que Morgane est impliquée indirectement dans le meurtre du bijoutier. Aux urgences, Morgane apprend qu’elle est enceinte. Qui est le père ? Entre Timothée, David et Karadec, tout est confus.