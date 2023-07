"Emma" : mini-série inédite diffusée sur ARTE jeudi 6 juillet 2023 - Vidéo

Jeudi 6 juillet 2023 à 20:55, ARTE diffusera les 4 épisodes "Emma", une mini-série brtitanique inédite produite par la BBC.

Reconstitution soignée, mise en scène inspirée, casting parfait et fidélité au roman, croisant récit d'apprentissage et comédie de moeurs : tout concourt au charme de cette minisérie..

Dans le sillage de l'immature Emma, qui en viendra, au fil de ses manigances, à réexaminer ses préjugés sociaux, son rapport aux autres et ses propres émotions, ces quatre épisodes dépeignent avec force détails la vie d'une bourgade sous la Régence anglaise, entre vertes prairies et intérieurs tapissés.

De Michael Gambon (Dumbledore dans la saga Harry Potter), hilarant en vieux père hypocondriaque, à Jonny Lee Miller (Elementary), impeccable dans la peau de l'affectueux et néanmoins critique George Knightley, d'excellents seconds rôles donnent chair à cette savoureuse galerie de personnages. Succédant notamment à Gwyneth Paltrow et Kate Beckinsale, l'expressive Romola Garai, de son côté, insuffle une indéniable fraîcheur à cette adaptation enlevée du chef-d'oeuvre austenien.

20:55 Épisode 1

Belle, fortunée et pleine d'esprit, Emma Woodhouse est convaincue de son discernement en matière de sentiments. Après les noces de sa soeur aînée Isabella avec John Knightley, puis celles d'Ann Taylor, sa gouvernante adorée, avec M. Weston, la jeune femme cherche une nouvelle cible à marier à Highbury. Elle jette alors son dévolu sur Harriet Smith, une orpheline de basse extraction. Lorsque celle-ci reçoit une proposition du fermier Robert Martin, Emma la pousse à la décliner en faveur d'un meilleur parti. Ses manoeuvres provoquent la colère de George Knightley, le frère de John, ami de longue date de la famille, qui redoute les conséquences de son ingérence...

21:50 Épisode 2

Désormais installée à Londres, Isabella est de passage à Highbury avec son époux et ses cinq enfants. Traquant toujours les marques d'intérêt de M. Elton pour Harriet, Emma encourage les espoirs de la jeune femme, malgré les mises en garde de son beau-frère, qui prête au vicaire d'autres intentions. Lors d'un dîner chez les Weston, l'apprentie marieuse réalise que John avait vu juste... En visite chez miss Bates, une noble déchue, elle découvre que la nièce de cette dernière, l'élégante et réservée Jane Fairfax, recueillie enfant par un couple aisé, est de retour au village pour quelques mois. Peu après, M. Weston l'informe de la visite imminente de son fils, Frank Churchill, élevé par sa tante dans le Yorkshire.

22:45 Épisode 3

Chamboulée par les rumeurs qui courent sur un rapprochement entre George Knightley et Jane Fairfax, et déconcertée par le retour au village de M. Elton avec sa nouvelle épouse, Augusta, Emma prétend qu'elle en a fini avec son rôle d'entremetteuse. Lorsque Frank Churchill lui suggère qu'ils organisent un bal, elle saute sur l'opportunité de se changer les idées, tout en se questionnant sur les sentiments que le jeune homme nourrit à son égard. Au lendemain de la fête, celui-ci porte secours à Harriet alors qu'elle est attaquée par une bande d'enfants vagabonds. Emma, incorrigible, y voit un signe de bonne fortune pour son amie...

23:35 Épisode 4

Le pique-nique tant attendu par Emma a lieu à Box Hill, et Frank Churchill se montre des plus attentionnés. Dans cette atmosphère badine, Emma adresse une remarque blessante à miss Bates qui coupe court à la fête. George Knightley s'insurge et lui reproche sa cruauté. Quelque temps plus tard, Ann Weston, son ancienne gouvernante, annonce à Emma une grande nouvelle : Frank Churchill s'était fiancé en secret à Jane Fairfax avant son arrivée à Highbury. Redoutant de lui faire de la peine, Emma se résout pourtant à mettre au courant Harriet. Quand cette dernière lui révèle le nom de l'homme qu'elle aime, la belle entremetteuse comprend alors à quel point elle s'est trompée, y compris sur ses propres sentiments...