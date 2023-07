La mini-série "Orgueil et préjugés" à revoir sur ARTE jeudi 13 juillet 2023 - Vidéo

Jeudi 13 juillet 2023 à partir de 20:55, ARTE vous proposera de voir ou de revoir "Orgueil et préjugés", un monument de la littérature anglaise devenu un grand classique du petit écran mis en valeur par une adaptation et une interprétation sans faute de Jennifer Ehle et Colin Firth.

Ironie et romantisme

Combinant avec un brio particulier l'ironie (impitoyable) et le romantisme (délicat), le plus célèbre des romans de Jane Austen conte le lent chemin l'un vers l'autre d'Elizabeth Bennet, spirituelle et généreuse demoiselle de modeste extraction, et de Fitzwilliam Darcy, aussi hautain que fortuné.

Adaptée à la lettre par un austenien fidèle d'entre les fidèles, Andrew Davies, et finement interprétée par une troupe de brillants comédiens, Jennifer Ehle et Colin Firth en tête, cette minisérie a remporté un immense succès, tant public que critique.

20:55 Épisode 1

Grand émoi chez les Bennet ! Le domaine voisin vient d'être loué par Mr. Bingley, un jeune homme riche et célibataire. Et la peu discrète Mme Bennet espère bien que l'une de ses cinq filles à marier (pourquoi pas Jane, l'aînée, la plus jolie ?) aura l'heur de lui plaire.

21:50 Épisode 2

Lors d'une visite, le très pompeux pasteur Collins, un cousin des Bennet, qui a le tort d'être l'héritier légitime de leur modeste domaine, témoigne son vif intérêt à Lizzie. Mais celle-ci est tombée sous le charme d'un officier, Wickham, qui accuse Darcy, l'ami de Bingley, de s'être jadis comporté envers lui de manière infâme. Aussi, quand Darcy, à la surprise générale, invite la jeune fille à danser lors d'un grand bal organisé par son ami Bingley, elle ne lui dissimule en rien son hostilité, convaincue qu'il est coupable...

22:45 Épisode 3

Alors que, au désespoir de ses parents, elle vient de refuser l'offre de mariage du cousin Collins, Elizabeth est abasourdie en apprenant que son amie Charlotte accepte d'épouser l'ennuyeux pasteur. À Londres, Jane, accueillie par leurs proches parents, les Gardiner, se languit en vain de Bigley. Elizabeth, au printemps, rend visite à Charlotte dans le Kent et retrouve Darcy chez sa tante, la formidable lady Catherine de Bourgh, protectrice des Collins...

Les 3 derniers épisodes seront diffusés jeudi 20 juillet 2023 sur ARTE à partir de 20:55.