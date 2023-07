"HPI" : 4 épisodes à revoir sur TF1 jeudi 27 juillet 2023 avec Audrey Fleurot

Chaque jeudi soir, TF1 vous propose une séance de rattrapage sur la série "HPI" avec Audrey Fleurot. Ce jeudi 27 juillet 2023, TF1 vous propose de voir ou de revoir 4 épisodes.

Dans "HPI", Audrey Fleurot joue le rôle d'une femme à haut potentiel intellectuel et relativement dysfonctionnelle, Morgane Alvaro.

De femme de ménage, celle-ci devient consultante pour la DIPJ de Lille grâce à sa vivacité d'esprit et à sa capacité à résoudre les affaires les plus alambiquées.

21:10 Épisode 1x07 Cocktail Molotov



Morgane peut enfin souffler ! Ses enfants en vacances, elle va avoir le temps de se la couler douce… Et (bonne ?) nouvelle, le meurtre sur lequel elle doit aider la police a eu lieu au bord de la mer.

La scène de crime est pourtant loin d’être paradisiaque et le corps d’Axel Maertens, directeur d’un club de kitesurf, a été traîné sur la plage par un char à voile. Alors que tout désigne Jonathan, témoin du meurtre, Morgane, qui doute de la culpabilité du jeune homme, va tenter de prouver son innocence ! Et pour une fois, Karadec est prêt à la suivre… Quitte à passer sous le radar de la hiérarchie.

22:05 Épisode 1x08 Homme de peu de foi



C’est dans un climat trouble que Morgane et Karadec sont envoyés sur une nouvelle affaire. Pauline Garcia, une patineuse est retrouvée morte renversée par sa propre voiture ! Par chance, les enquêteurs ont un témoin qui aurait croisé le meurtrier… Le seul problème c’est que celle-ci ne peut pas leur donner de description visuelle : elle est aveugle.

Alors que les sentiments de Karadec se font de plus en plus confus pour sa consultante et que Morgane semble se rapprocher de son deuxième ex, Ludo, cette dernière enquête va mettre les talents de nos enquêteurs à rude épreuve.

23:05 Épisode 1x03 Colin-Maillard

L’enlèvement de Juliette et Laura, deux petites filles de 8 et 5 ans, concentre les efforts de l’équipe. Leur père, Franck Sorin, semble être le suspect idéal. Homme isolé et apparemment instable, il était de plus en guerre ouverte avec le grand-père maternel des deux petites, Arnaud Grandgeon, riche propriétaire d’une grande chaîne d’hôtels de luxe. Mais Morgane en doute. Son intuition va être confirmée lorsque les enquêteurs découvrent le corps de Franck, enterré dans son jardin ! Mais alors, qui a pu enlever les deux petites ?

Morgane va tout faire pour aider Florence, la mère des deux petites, à retrouver ses enfants. Dans cette course contre la montre, Morgane devra garder la tête sur les épaules alors même qu’elle vient d’apprendre que sa mère à elle, Agnès, a peut-être un rapport avec la disparition de Romain.

00:10 Épisode 1x04 Phyllobates terribilis

Alors que l’enquête sur la disparition de Romain est au point mort, Fanny Marini, une vétérinaire spécialisée dans les animaux exotiques, est retrouvée sans vie dans son cabinet. Une mort tout à fait naturelle pour la police… Mais un meurtre prémédité pour Morgane, qui prouve que la victime a été empoisonnée. Femme sans histoire et adorée de tous ses amis, les suspects ne sont, au premier abord, pas légion. Mais entre un ex-petit copain fraîchement sorti de prison et une affaire de trafic d’animaux exotiques, la gentille vétérinaire cachait bien son jeu.