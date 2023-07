"L'amie prodigieuse" saison 3 : 4 épisodes diffusés sur France 3 jeudi 27 juillet 2023

Jeudi 27 juillet 2023 à 21:10, France 3 vous proposera de découvrir les 4 premiers épisodes de la troisième saison de la série adaptée de la tétralogie d'Elena Ferrante "L'amie prodigieuse".

Ces huit nouveaux épisodes nous plongent au cœur des années 1970. Les deux amies sont désormais adultes, mais connaissent des destins bien différents. Elena/Lenù rencontre le succès avec son premier roman et vit désormais à Florence. Elle se marie avec Pietro, un brillant universitaire, et accueilleront deux petites filles. De son côté, Lila est restée à Naples et travaille dans des conditions difficiles dans l’entreprise de charcuterie de Bruno Soccavo. Sa santé physique et mentale en pâtit, mais elle peut compter sur le fidèle Enzo pour prendre soin d’elle et de son fils Gennaro.

Cette troisième saison ancrée dans les années 1970 sera marquée par la politique, les affrontements entre fascistes et communistes, les attentats à répétition qui marquèrent la décennie, et la révolution féministe dans un pays roi du patriarcat.

21:10 Épisode 3x01 Indécence

Le roman d'Elena rencontre un vif succès. Mais, de retour à Naples, elle essuie les critiques de ses proches et amis. Son roman fait débat et elle constate que les gens du quartier n'en ont lu que les passages les plus osés. À Milan, elle découvre les luttes étudiantes de Mai 68 et retrouve Franco Mari, son ancien amoureux, chez Mariarosa, la sœur de Pietro.

21:50 Épisode 3x02 La fièvre

Elena est appelée au chevet de Lila, fébrile et délirante, qui lui fait promettre de s'occuper de son fils Gennaro si elle venait à disparaître. La jeune femme fait ensuite le récit de son quotidien à l'usine de salaison, le sexisme, le harcèlement, la pénibilité des tâches. Elle se souvient d'un tract du syndicat ouvrier qui avait mis le feu aux poudres.

22:50 Épisode 3x03 Le traitement

Grâce à sa belle-mère, Elena est engagée comme journaliste à L'Unità. Son premier article décrit les conditions de travail éprouvantes des ouvrières de l'usine dans laquelle travaillait Lila. Cette dernière reste impassible : elle refuse aussi de consulter un cardiologue comme le lui demande Elena. Lila veut retourner au quartier tandis qu'Elena fait tout pour s'en éloigner.

23:45 Épisode 3x04 Guerre froide

Elena et Pietro célèbrent leur mariage à la mairie de Florence. Elena tombe rapidement enceinte et accueille la petite Adele avec bonheur. Pietro lui suggère de commencer à écrire son deuxième roman. Mais Adele prend tout le temps d'Elena, qui reproche à Pietro son manque d'investissement et son machisme. Adele grandit et sa mère se remet à l'écriture, mais l'inspiration ne lui vient pas.