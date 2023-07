La mini-série "Raison et sentiments" à revoir sur ARTE jeudi 27 juillet 2023 - Vidéo

Une adaptation fidèle et moderne du délicieux roman de Jane Austen : deux beaux portraits de femmes dans une société qui ne les aime guère. Une mini-série à voir ou à revoir sur ARTE jeudi 27 juillet 2023 à partir de 20:55.

Respect et transgression

À la scène inaugurale, qui voit un séducteur fiévreusement délacer le corset d'une adolescente, le dévot "austenien" voit poindre le sacrilège. Qu'il se rassure. Andrew Davies, scénariste réputé outre-Manche pour ses adaptations littéraires, de Jane Austen, déjà, mais aussi de Charles Dickens et de George Eliot, se contente de cette seule transgression vis-à-vis du livre, par laquelle il désigne un centre "caché" au récit : l'interdit sexuel.

Cette mystérieuse scène et le sort ultérieur de son héroïne, que nous n'apprendrons qu'à la fin, résument aussi l'implacable morale sociale qui pèse sur Elinor et Marianne. Déshonorée, ne serait-ce que par la rumeur, une femme perd toute valeur et tout avenir, a fortiori si elle est sans fortune et sans protection.

Derrière la délicieuse bluette en costumes sur fond de campagne anglaise, cette cruauté reste fidèle à la force du roman, en dessinant deux beaux portraits de femmes qui tentent de résister au carcan, chacune à sa manière, incarnées avec une grande justesse par Hattie Morahan et Charity Wakefield.

20:55 Épisode 1

Quand Mr Dashwood meurt, il laisse, comme la loi l'exige, son domaine de Norland à son fils John, issu d'un premier mariage. La femme de John, Fanny, le convainc de ne pas respecter la promesse faite à son père sur son lit de mort, à savoir aider financièrement sa belle-mère et ses trois demi-soeurs, Elinor, Marianne et Margaret.

Quand le frère de Fanny arrive à Norland, il se conduit en parfait gentleman et un lien se tisse entre lui et Elinor. Mrs Dashwood finit par accepter la situation dans laquelle elle se trouve et déménage avec ses filles dans un cottage du Devonshire aimablement loué par son cousin, sir John Middleton. Sur place, celui-ci leur présente le riche et mystérieux colonel Brandon, qui semble fort intéressé par Marianne, mais ses espérances tournent court le jour où la jeune femme fait la connaissance de Mr Willoughby.

21:50 Épisode 2

Le charmant Willoughby gagne facilement et rapidement la confiance des Dashwood, et plus particulièrement celle de Marianne. Interrogé sur ses intentions par son rival, le colonel Brandon, il lui affirme froidement qu'elles sont absolument nobles.

Lorsque Brandon est amené à quitter son domaine de Delanore, Willoughby tire profit de la situation et conduit Marianne, sans chaperon, à la maison familiale d'Allenham.

Edward Ferrars arrive enfin dans le Devonshire, où il est attendu depuis longtemps, mais il semble sombre et ne tarde pas à repartir.

22:40 Épisode 3

À Londres, le colonel Brandon vient se confier à Elinor sur son amour de jeunesse tandis que Marianne se remet difficilement de sa déconvenue avec Willoughby.

Pendant ce temps, Edward se voit déshérité lorsque sa mère apprend qu'il est fiancé à Lucy Steele depuis quatre ans.