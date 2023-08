"Fantasy Island" : les 4 premiers épisodes diffusés sur M6 samedi 12 août 2023

Samedi 12 août 2023 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir les 4 premiers épisodes de "Fantasy Island", une série inédite inspirée de la célèbre série "L'île fantastique" diffusée en France au début des années 80.

Végétation luxuriante, eau cristalline, complexe hôtelier de luxe : Fantasy Island a tout d’une île paradisiaque. Cette île cache un secret : elle peut réaliser les rêves des vacanciers. Mais en arrivant ils ignorent à quel point cette expérience va les transformer.

Ces personnes de passage partagent leurs histoires émouvantes et leurs rêves. Intendante de cette île mystérieuse, Elena Roarke, petite-nièce du célèbre monsieur Roarke, a mis de côté ses propres ambitions - et même l’amour de sa vie - pour préserver l’héritage de sa famille.

21:10 Épisode 1x01 Renaissance

Elena Roarke accueille une animatrice télé, Christine Collins, qui a comme simple fantasme de manger. Sur Fantasy Island, Christine va se rend compte qu'elle a faim de bien plus que de la nourriture. Elena reçoit également Ruby Akuda et son mari, Mel. Affligée d'une maladie en phase terminale, Ruby va vivre une seconde jeunesse…

21:55 Épisode 1x02 Vice versa



Ruby prend ses fonctions d’assistante d’Elena. Elles accueillent Zev et Daphné qui, pour revivre les débuts de leur relation amoureuse, vont se retrouver chacun dans la peau de l’autre. Après avoir perdu sa fiancée, Brent avait obtenu du grand-oncle d’Elena la possibilité de dormir éternellement sur l’île pour échapper à son chagrin. Sa seule contrainte est de se réveiller tous les cinq ans pour décider de replonger ou non dans le sommeil…

22:50 Épisode 1x03 Il était une fois la Havane



Alma est américaino-cubaine. L'histoire de sa famille est semée de non-dits et de secrets qui l'empêchent de vivre et de s'épanouir. À 15 ans, elle rêve de tout quitter et de s'éloigner de sa famille pour vivre de sa passion, la musique. Elena et l'île lui offrent une immersion à Cuba dans les années 60 où elle pourra se reconnecter à ses ancêtres...

23:40 Épisode 1x04 La femme invisible



La flamboyante et excentrique Eileen aimerait faire la paix avec sa fille Théodora et sa famille, qui refusent de la voir. Eileen va devenir invisible et s’associer à Charles, un professeur de physique en quête d’irrationnel pour tenter de reconquérir sa famille…